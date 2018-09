"Ootan paavstilt sõnumit, mis puudutaks Eesti inimesi ja paneks neid mõtlema selle peale, et peale mateeria, asjade kokkuajamise ja kiirustamise on siin maailmas veel midagi olulist," sõnas vaimulik Jaan Tammsalu.

Ootan paavstilt sõnumit, mis puudutaks Eesti inimesi ja paneks neid mõtlema selle peale, et peale mateeria, asjade kokkuajamise ja kiirustamise on siin maailmas veel midagi olulist. Ma arvan, et paavst suudab maailma mõjutada küll. Iga tilk mõjutab anumat, millesse ta langeb. Selle inimest sõnumit, kelle juhitavas kirikus on üle maailma nii palju miljoneid inimesi, kuuldakse. Inimesed rikuvad kõige enam Jumala esimest käsku. Kui jumalaks saab mammon ja selle kõrval unustatakse kaasinimene, siis tulevad kõigi muude Jumala käskude rikkumised sellele järele. Jumalat ja oma ligimest tuleb armastada ja selle käsu vastu kõige rohkem eksitaksegi. Teisi käske selle kõrval välja tuua on üsna lapsik. Kõigi teiste käskude rikkumised tulenevad tavaliselt sellest, et esimene käsk on silme eest ära kadunud. Kui esimene käsk kaob ära, ei lööda enam risti ette millegi ees. Üks osa eestlasi hoolitseb natukene oma hinge eest, aga ma ei ole päris kindel, kas kõik üldse teavad, kuidas hinge eest hoolt kanda. Eesti inimesed võiksid rohkem järgida Jumala esimest, seda armastuse kaksikkäsku.