Ettevõtja, Keskerakonna nimekirjas Riigikogusse kandideeriv Jaan Toots leiab, et Eesti ettevõtjate esindamine välismaal vajab lisatuge ning saatkonnad tuleb enam majanduse heaks tööle panna, sh luua välismajandusministri ametikoht.

17 aastat Kaubandus- ja Tööstuskoja liige olnud Toots sõnas, et Eesti ettevõtjate esindamine välismaal on üks põletavamaid küsimusi, mis vajab lahendusi. "Ettevõtjaid toetab küll EAS, kuid jõudu, mida välismaal ettevõtluses jala ukse vahele saamiseks vaja on, jääb vajaka," tõdes Toots.

Ta leidis, et tootmine saab ja peab Eestis olema suurem, kuid murekohaks on just välisturgudele jõudmine. "Peaaegu kõik suurriigid kasutavad ärimeeste toetamiseks ning edukate läbirääkimiste korraldamiseks oma riigi suursaatkondade abi ja toetust. Suurte projektide puhul kaasatakse lausa suursaadikuid. Sellist abi ja toetust kahjuks Eesti ettevõtjad tänaseni ei saa," ütles Toots, et Eesti suursaatkonnad ning diplomaatilised esindused pole ettevõtjatega vajalikul määral kaasa tulnud.

Tootsi ettepanek, mida toetab ka Kaubandus- ja Tööstuskoda, on järgmises valitsuse koosseisus asendada ettevõtlus- ja tehnoloogia ministri ametikoht majandusministeeriumis uue välismajandusministri ametikohaga välisministeeriumis. "See samm oleks sisuline töö ümberkorraldus välisministeeriumis ning Eesti suursaatkondadele ja diplomaatilistele esindustele suurema rolli andmine majandusküsimustega tegelemisel. Meie väikse riigi majandust saab arendada suures osas just tegutsedes väljaspool meie riigi piire ja tuues raha Eestisse," selgitas Toots.