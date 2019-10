JAANA: Olgem teistega natuke helgemad ja maailm naeratab meile vastu

"Pakun, et aasta kodaniku tiitli võiks anda mõnele loomade varjupaiga juhile või parimale töötajale," arvab Jaana (30).

"Meie maailmas on nii palju kurjust ja õelust, et iga heategu, olgu see heategevus või loomade kaitsmine, on igati teretulnud. Pakun, et aasta kodaniku tiitli võiks anda mõnele loomade varjupaiga juhile või parimale töötajale, sest nende töö tuleb südamest ja väärib tunnustamist. Ma olen ka alati varjupaigaloomi toetanud, kas või neile mänguasju ja toitu viies. Olgem teistega natuke helgemad ja maailm naeratab meile vastu," sõnas Jaana.