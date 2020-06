Jaanipäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Jaaniööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 10-15 kraadi. Jaanipäeval on samuti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 22-28, rannikul kohati 18 kraadi.

Jaaniööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 10-15 kraadi. Jaanipäeval on samuti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 22-28, rannikul kohati 18 kraadi.

Lähipäevad kostitavad suvise ilmaga ja nii on jaanipäeval oodata kuni 28 ning neljapäeval paiguti koguni 29 kraadi sooja, vahendas BNS.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kohati 17 kraadi. Jaanilaupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 21-26, rannikul kohati 17 kraadi.

Jaaniööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 10-15 kraadi. Jaanipäeval on samuti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ning sooja on 22-28, rannikul kohati 18 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Neljapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 3-7, põhjarannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 23-29, rannikul kohati 20 kraadi.