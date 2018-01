Jaanuar tuleb keskmisest märgatavalt soojem

Kuigi aasta esimesel kuul esineb lühiajalisi külmalaineid, tuleb kogu jaanuar paljude aastate keskmisega võrreldes märgatavalt soojem, prognoosib ilmateenistus.

Sarnaselt detsembriga on ka näärikuus ülekaalus läänevool ja Atlandilt üksteise järel saabuvad madalrõhkkonnad toovad lund, lörtsi ja vihma. Esimese kümnepäevaku lõpul on Briti saartelt Eesti kohale saabumas kuiva ja mõõdukalt külma õhumassiga kõrgrõhuala, mis kuu teisel poolel on tõenäoliselt sunnitud eemalduma aktiivsete läänetsüklonite pealetungi ees.

Kokkuvõtvalt tuleb jaanuar keskmisest tunduvalt soojem, kusjuures paljude aastate keskmine õhutemperatuur jääb jaanuaris vahemikku -5,2 kuni -0,7 kraadi. Enamuse ajast kõigub tänavu jaanuaris õhutemperatuur nulli lähedal, kuid esineb ka lühikesi külmalaineid nii kuu esimeses kui ka teises pooles ja siis võib õhutemperatuur sisemaal lühiajaliselt kohati -10 kraadini langeda.

Sajupäevi on rohkesti ning enamasti sajab lörtsi ja vihma. Vahete-vahel langeb ka lund ja Ida-Eestis võib kuu teisel poolel lumevaip tekkida, Lääne-Eestis suure tõenäosusega püsivat lumikatet ei teki. Kuivem on ilm kuu keskpaiku. Sademeid on normi piires, kus juures norm jääb vahemikku 37-62 millimeetrit.