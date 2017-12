Jaanuarist tõuseb kütuseaktsiis ja suureneb miinimumpalk

Peaminister Jüri Ratase sõnul aitaks Eesti peredel koos püsida nii riigipoolselt sotsiaalse turvatunde ja elukeskkonna parandamine, kui ka mõistmine, et pere loomisel võetakse vastutus. "Kui on astutud samm pere loomiseks, uue maailmakodaniku ilma tulekuks, siis see ei lõppe seal, vaid kõik alles algab," sõnab ta. "Pere loomine ei ole ainult ilus pidu ja kaunid pildid, vaid see on tohutu suur vastutus."