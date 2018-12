Jaanus Nurmoja: kodanikupalk vaktsineerib rahvastikukriisi vastu

"Kui sulle on tagatud minimaalseid standardvajadusi rahuldav baassissetulek, kui laste sünd ei mõjuta oluliselt pere majanduslikku olukorda ning on ka võimalus parandada ilma laenuorjusesse langemata oma elamistingimusi tulenevalt laste arvust, siis järelikult ei takista miski sind loomast just nii suurt peret kui sa tegelikult tahad," kirjutab kodanikupalga aktivist Jaanus Nurmoja.

Olin osaline TTV sarja "Roheline vabariik" 20. novembri kodanikupalga-saates. Pärast selgus, et leidus hämmingus vaatajaid. Kodanikupalk – ja keskkonnasaates?

Oli täiesti õigustatult. Kas ja kui hästi see saates kõlama jäi, on iseküsimus, aga üle seletamine ei tee vast paha.

Kodanikupalga idee on oma olemuselt esiteks maailmavaateülene, kuna selle eesmärgid liigituvad nii vasakpoolseteks, parempoolseteks, liberaalseteks kui ka konservatiivseteks. Tagatipuks on see ka roheline idee, mistõttu pole ime, et rohelised meil ja mujal on selle häälekamad toetajad.

Vähem reostust

Looduskeskkonnale on kodanikupalgal küll kaudne mõju. Meil räägitakse näiteks ökokogukondadest. Võib juhtuda, et tulevikus, mil tööde automatiseerimine on kaotanud märkimisväärsel hulgal töökohti, muutub sellistes kogukondades elamine ning iseendale ja üksteisele puhta toidu kasvatamine populaarseks. Tulemuseks on väiksem reostuskoormus looduses ja inimorganismis. Kodanikupalk soosib seda, sest garanteeritud baassissetulek muudab tegevusala vahetamise riskivabamaks ning julgustab seega ennast ettevõtluses proovile panema või elustiili muutma neidki, kellel seni pole taolist mõtetki pähe tulnud. Ka siis, kui see samm ei pruugi eales jõukusega päädida.

Keskkonnast rääkides tuleb aga silmas pidada mitte pelgalt füüsilist ruumi, vaid ka ühiskonda. Keskkonnareostus pole ainult keemiline, bioloogiline või füüsikaline, vaid ka vaimne. Kodanikupalga tähtsaim eeldatav "keskkonnamõju" on just selle vaimse reostuse allikate kõrvaldamine.

Olulisteks reostusallikateks on rahakotipõhised sõltuvussuhted, bürokraatia ja turujõudude meelevald seal, kus ei peaks olema nende koht, vaesumishirm, mis seab piiranguid nii isikuvabaduste realiseerimisele kui ka iibele, tööturu osapoolte positsioonide ebavõrdsus. Meie oma spetsiifilised hirmud rahvusena hääbumise ja oma kodumaal vähemusse jäämise ees ka, ehkki sellel on omakorda teadagi millised põhjused. Pluss veel üks nähtus, mille iseloomulik ilming on lahkumishüvitised riigikogulastele ja ametist lahkuvatele valitsuse liikmetele (rääkimata riigile kuuluvate ettevõtete tegevjuhtidest) – kui see pole töötute ebavõrdne kohtlemine, siis mis see on?

Miitingule lähevad need, kes kõik on untsus?

Reostuseilminguid toob meieni elu ise, vahel lausa kamaluga. Kusjuures isegi too kurikuulus vahejuhtum rändeleppe-vastasel miitingul Toompeal. Kirjanik Andrus Kivirähk väljendas samal laupäeval EPL-is kurbust tigedate, tegelikult õnnetute inimeste olemasolu üle. Õnnelik inimene ei käiks tema sõnul "mingil miitingul, kaasas tigeda sõnumiga plakat ja võllapuu". Käivad need, kellel "kõik on untsus, möödas, tulemata." Üks juhtivaid vabaerakondlasi Heiki Lill kirjutas Postimehes: "Jõuga avaldavad arvamust need, kes on ise suures hädas, nende vajadused, mida nad lootsid, et Eesti riik iseseisvuse 27 aastaga neil täita aitab, on siiani rahuldamata."

Kui klaaslagi vahetada välja klaaspõranda vastu, saame oluliselt tervema ühiskonna.

Kumbki mõtteavaldus toetab seisukohta, et kui klaaslagi vahetada välja klaaspõranda vastu, saame oluliselt tervema ühiskonna. Kas just miitinguvaba, kuid võllapuu jääb koju ning saapajäljed kellegi kannikale ei roni.

Kodanikupalgale, mida võib kutsuda majanduslikuks turvapadjaks, turvavõrguks või päästevestiks, sobib sama hästi ka klaaspõranda kujund. See on võimalus ühiskonna puhastamiseks, tema vaimse tervise parandamiseks. Tervenemisahela lõpp-punktiks on aga teadagi inimene. Rahvatervise paranemine ja tervishoiukulutuste vähenemine oli Kanada MINCOME eksperimendi üks tähelepanuväärsemaid tulemusi 1970-ndate lõpus.

Muide, Kanadas on räägitud tõsiselt võimalusest kasutada garanteeritud põhisissetulekut ühe meetmena sealsete põlisrahvaste kaitseks. Kas see kodanikupalga konservatiivne külg võiks toimida ka Eestis?

Oma olemuse tõttu näib kodanikupalk vaata et ainsa võimaliku sotsiaalpoliitilise tööriistana, mille abil on võimalik viia ellu dokumendis "Rahvastikupoliitika põhialused 2035" sõnastatut. See dokument osutab vajadusele vältida Eestis rahvastiku kahanemisspiraali, toetudes eeskätt kultuurilisele argumendile: "Eesti kestmine sõltub eesti kultuuri arenemisvõimest, mida pole aga võimalik lahutada kultuuri kandjaks oleva rahva demograafilisest dünaamikast." Ühe olulise põhimõttena on välja toodud solidaarsus.

Luua nii suur pere, kui tegelikult tahad

Kui sulle on tagatud minimaalseid standardvajadusi rahuldav baassissetulek, kui laste sünd ei mõjuta oluliselt pere majanduslikku olukorda ning on ka võimalus parandada ilma laenuorjusesse langemata oma elamistingimusi tulenevalt laste arvust, siis järelikult ei takista miski sind loomast just nii suurt peret, kui sa tegelikult tahad. Selle loogika taga peitubki kodanikupalga eeldatav roll rahvastikukriisi ennetajana.

Tõsi, nagu ka eelmine lõik osutas, toimib see "vaktsiin" täiel määral vaid juhul, kui on olemas seda toetav eluasemepoliitika. Lisaks tuleb tõenäoliselt rääkida nn suletud solidaarsussüsteemist, mille raames on hüvede ümberjagamise ulatus suurem kui praegu ning millesse sisenemiseks on vaja riigi kodakondsust. Sellest väljaspool oleks maksukiht õhem ning toimiks "standardne" sotsiaalne kaitse. Et vältida mistahes "õigustatud ootusi" olgu lisatud, et selline stsenaarium tundub möödapääsmatuna, iseäranis arvestades praegust rändekriisi.

Kodanikupalgast ei tohi saada heaoluturistide magnet.

Kodanikupalgast ei tohi saada heaoluturistide magnet ega ka tänuavaldus nõukogudeaegse koloniseerimise eest. Vastasel juhul pole lootustki, et see idee eestlaste hulgas mingisugustki toetust leiaks.

Põhjaliku, professionaalsel tasemel uuringu ja katsetusteta aga ei saa nii radikaalsete reformide üle otsustada, ammugi siis neid läbi viia. Nagu tundub, peame ilma uuringuandmeteta kuidagi üle elama sellegi probleemi, et tõsiseltvõetavad oponendid on vait, sest neilgi pole millelegi toetuda. Usun, et nad on siiski kusagil olemas, ehkki senine "kriitika" kodanikupalga idee aadressil on olnud tasemel, mida iseloomustab hästi üks intellektuaalselt huvitav mõtteavaldus sellest kevadest. Selle kohaselt olevat kodanikupalk mürk, mis võtab inimeselt vastutuse.

Kas on ikka nii, et kui kõigil on 300-400 eurot kuus "niisama käes", siis ei taha keegi enam saada presidendiks ja ametikohaga kaasnevat töötasu kodanikupalga peale? Kui leiduks inimene, kes suudaks seda veenvalt tõestada, siis see oleks juba suur asi.

Aga vastuseta küsimusi on teisigi ja mitte just vähe. Ning lihtsalt vingumine halbade asjade üle ei muuda midagi. Uuringualgatus "Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis" portaalis rahvaalgatus.ee ootab järjekindlalt tuhandet allkirja, et Toompea teemaks saada. Meeldejätmiseks on hea ümbersuunamisaadress https://algatus.kodanikupalk.ee .

Ettevalmistamisel on ka uus üle-euroopaline kampaania samal teemal. Põhisissetuleku võrgustik UBIE kavatseb Euroopa kodanike algatuse (ECI) ellu kutsuda veel enne Euroopa Parlamendi valimisi.