Jahimehed kinnitasid valmisolekut panustada riigikaitsesse

"Kaitseliitu ja jahimehi ühendab see, et me kaitseme oma elustiili ‒ seda, mis on olnud meie esiisadel ja -emadel armas: isamaa puhas loodus ja ulukeid täis mets," ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

"Kaitseliitu ja jahimehi ühendab see, et me kaitseme oma elustiili ‒ seda, mis on olnud meie esiisadel ja -emadel armas: isamaa puhas loodus ja ulukeid täis mets," ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) ja Kaitseliidu esindajad kinnitasid nädalavahetusel Läänemaal Kiltsi lennuväljal peetud jahimeeste kokkutulekul organisastsioonide head koostööd ja jahimeeste valmisolekut panustada riigikaitsesse, vahendas BNS.

EJS president Margus Puust ütles, et tulles Kaitseliidu territooriumile annavad jahimehed ühiskonnale sõnumi, et nad on valmis panustama lisaks looduskaitsele ka riigikaitsesse, kui seda peaks vaja minema. "Igal juhul oleme jahimeestena valmis vajadusel oma oskused ja teadmised rakendama nii looduse kui kodumaa kaitsmiseks," ütles Puust.

"Meil on väga palju selliseid momente, kus peaksime jahinduse ja riigikaitse küsimused koos lahendama, näiteks laskepaikade senisest suurem ristkasutus," tõi ühiseid puutepunkte välja kindralleitnant ja riigikogu liige Johannes Kert.

"Kaitseliitu ja jahimehi ühendab see, et me kaitseme oma elustiili ‒ seda, mis on olnud meie esiisadel ja -emadel armas ja kallis: isamaa puhas loodus ja ulukeid täis mets," ütles Kiili. "Meile on antud õigus jahti pidada ja nautida kõike seda, mida loodus meile pakub."

Jahimeeste suurt sotsiaalset rolli rõhutasid kokkutulekul teiste seas justiitsminister Raivo Aeg ning riigikogu liige ja parlamendi jahimeeste toetusgrupi esimees Riho Breivel.