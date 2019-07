Jahimehed küttisid Eestis poole aastaga 382 metssiga

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Endiselt on küttimisaktiivsus kõrgeim Hiiumaal, kus lasti sel hooajal 111 metssiga. Saaremaal aga on tänavu kütitud 55 isendit. Ülejäänud Eesti maakondades on küttimise arv tagasihoidlik.

Endiselt on küttimisaktiivsus kõrgeim Hiiumaal, kus lasti sel hooajal 111 metssiga. Saaremaal aga on tänavu kütitud 55 isendit. Ülejäänud Eesti maakondades on küttimise arv tagasihoidlik.

Juuni lõpu seisuga olid jahimehed Eestis küttinud 382 metssiga, surnult leidnud ja matnud 12 siga ning seakatku tunnustega hukanud üheksa isendit, vahendas BNS.

Juunis kütiti Eestis 147 metssiga, selgub keskkonnaameti statistikast. Endiselt on küttimisaktiivsus kõrgeim Hiiumaal, kus lasti sel hooajal 111 metssiga. Saaremaal aga on tänavu kütitud 55 isendit. Ülejäänud Eesti maakondades on küttimise arv pigem tagasihoidlik, kõikudes paarist isendist kuni kahekümne isendini.

Eelmise aastaga võrreldes on küttimine tunduvalt vähenenud. Kui 2018. aasta juuni lõpuks küttisid jahimehed Eestis kokku 649 metssiga, siis tänavusel hooajal pea neljandiku võrra vähem.

Keskkonnaagnetuuri (KAUR) andmetel tuleks metssea asustustihedust hetkel jätkuvalt hoida võimalikult madalal tasemel, et seakatku uuteks puhanguteks soodsat pinnast mitte luua. 2018. aasta jahihooajal kütiti Eestis kokku 4761 metssiga, mida on peaaegu seitse korda vähem kui kolm jahihooaega tagasi, mil kütitud metssigade arv küündis 32580 isendini.

Hiiumaal, mis on katkust jäänud seni puutumata, on metssea asustustihedus oluliselt kõrgem kui möödunud jahiaasta lõpuks seatud eesmärk üks isend 1000 hektari kohta ning arvukuse langetamisega tuleb seal KAURi hinnangul jõuliselt jätkata.