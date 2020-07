"Meil on hea meel, et Volta jalgpalliklubil on selle staadioni kasutamiseks välja töötatud väga hea plaan, mis on suunatud just noorte sporditegevuse propageerimiseks," ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

"Meil on hea meel, et Volta jalgpalliklubil on selle staadioni kasutamiseks välja töötatud väga hea plaan, mis on suunatud just noorte sporditegevuse propageerimiseks," ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Tallinna Kesklinna valitsuse poolt korraldatud konkursi Rannavärava staadioni üürimiseks võitja Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi Volta alustab noorte treenimist juba sel pühapäeval, 12. juulil, kui toimub staadioni pidulik avamine, millest võtavad osa ka mitmed jalgpallilegendid nagu Tarmo Rüütli, Mart Poom, Igor Prins ja Indrek Zelinski.

"Skoone bastioni taga asuv Rannavärava staadion sobib väga hästi noorte treenimiseks. Meil on hea meel, et Volta jalgpalliklubil on selle staadioni kasutamiseks välja töötatud väga hea plaan, mis on suunatud just noorte sporditegevuse propageerimiseks. Avalöök tehakse staadionil juba sel pühapäeval, kui Kesklinna ja teiste linnaosade noored saavad esmalt osaleda trennis ja siis kaasa elada Eesti jalgpallilegendide mängule, et sellest kogemusi saada," rääkis Aus.

Rannavärava staadioni (Suur Rannavärav 1) uksed avatakse 12. juulil kell 10.30. Seejärel kell 11.00 toimub laste ühistreening. Kell 11.45 teevad staadioni koostööpartnerid piduliku avalöögi ja juba 15 minutit hiljem algab jalgpalli miniturniir kolme võistkonna osavõtul: Swedbank, Eesti Jalgpalli Liit ja JK Volta lapsevanemad. Ürituse ajal toimub lastele ka osavusvõistlus.

"Kavas on erinevad tegevused: igaüks saab ennast proovile panna täpsuslöökides, toimub õnneloos lahedate auhindadega ja lastele jagatakse meeneid. Seega on sportlikult lõbus päev garanteeritud," ütles Põhja-Tallinna JK Volta eestvedaja Raimo Nõu.

Kesklinna valitsus korraldas Rannavärava staadioni üürile andmiseks enampakkumise, mille võitnud JK Volta saab väljakut kasutada kolme aasta jooksul. Klubi tegi koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga muruväljaku hooldustööd, hankis kaasaegsed jalgpalliväravad ning tegi teisi investeeringuid, et järgmisest nädalast hakata seal korraldama peamiselt laste jalgpallitreeninguid. Staadioni uuendamist toetas Swedbank.

1929. aastal esitasid Tallinna spordiseltsid avalduse rajada spordiväljak Skoone bastioni jalamile vallikraavi kohale, mida seni oli kasutatud juurviljade kasvatamiseks. Ala korrastati Anton Soansi planeeringu järgi ja aastatel 1938-1939 rajati sinna staadion.