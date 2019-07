Järgmisel aastal ei pruugi Võsu rannapidu toimuda

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Kohalikud olid häiritud lärmist ja muusikas. Tulikuumal laupäeval ei pidanud veevärk vastu, mistõttu mitmeks tunniks kadus võsulastel vesi kraanidest.

Nädalavahetusel Võsu vallutanud populaarne rannafestival läks täismajale ning korraldajad jäid peoga väga rahule, aga Haljala vallajuht ütles, et on võimalik, et pidu järgmisel aastal ei peeta, vahendas BNS Virumaa Teatajat.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg nentis, et rannafestivaliga oli probleeme. "Sellisel kujul edasi minna ei saa. Tänavune Võsu rannapidu jääb viimaseks, kui kõik osapooled ei tee selle aasta üritusest karme järeldusi," ütles Lilleberg.

Reedel ja laupäeval toimunud rannafestival on jätnud haavu, mida siiani lakutakse. Politsei oli peol väljas küll tugevdatud jõududega, kuid alkoholi- ja narkojoobes noortega oli tegemist palju. Kohalikud olid häiritud lärmist ja muusikast, mis festivali alalt kaikus, samuti oli probleeme heakorraga. Tulikuumal laupäeval ei pidanud veevärk vastu, mistõttu mitmeks tunniks kadus võsulastel vesi kraanidest.

Vallavanem on neljapäevaks laua taha kutsunud korraldaja, politsei ja veeettevõtte, samuti kohtutakse Võsusöögikohtade esindajatega, et teha toimunust järeldusi.

Võsu rannapeo korraldaja Romeo Savinski ütles, et praegu tuleb veel rannapeost taastuda ja seetõttu pole tehtud ka kokkuvõtteid. "Oleme rahul. Kogu aeg rõõmsad," märkis Savinski. Tema sõnutsi käis festivalil rahvast rohkem kui eelmisel aastal. Esinejatega muret polnud, oma sõud tegid kõik superhästi.

Kriitika kohta sõnas korraldaja: "Iga inimene õpib iga päev ja nii ka meie. Meie korraldame üritust, muu eest ei vastuta."

Järgmise aasta möllu kohta lausus Romeo Savinski, et sellest saab rääkida kunagi hiljem. Samas ei kinnitanud ta võimalust, et rannapidu kolib plaažilt ja Võsult minema. "Kui rannapidu kolib rannast ära, siis see pole enam rannapidu," lisas Savinski.

Võsu rannafestivali selle aasta peaesinejad olid Briti produtsentide duo Sigma ning Amsterdamist pärit DJ ja produtsent Burak Yeter. Erikülalisena andis kuuma live'i Nublu.