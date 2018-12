Järjest rohkem eurooplasi võitleb võlgadega

"Aktiivselt pannakse nii raha kõrvale kui ka laenatakse, kuna tarbijate uue auto ja koduostusoovid on jätkuvalt aktuaalsed," selgitas Tõnu Palm, Luminor Eesti peaökonomist.

Iga viies eurooplane peab arvete tasumiseks laenu võtma, selgub Euroopa suurima krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum Euroopa maksearuandest. Eestis on Euroopa ja Baltimaade seas kõige madalam võlakoormuse protsent.



Tänu pikaajalisele majanduskasvule on suurenenud hoiused, aga ka võlakoormus. Järjest rohkem inimesi on hädas: 20% eurooplastest peab arvete tasumiseks laenu võtma. Viimase kolme aasta jooksul on nende inimeste osakaal kasvanud, 2015. aastal oli see 15%.

Baltimaades on olukord riigiti erinev. Kui iga kolmas lätlane on arvete tasumiseks raha laenanud, siis Eestis on viimase 12 kuu jooksul arvete tasumiseks raha laenanud ainult 12% tarbijatest. Leedu olukord on võrreldav Euroopa keskmisega (19%).

Viimase 12 kuu jooksul ei ole arvet või arveid õigeaegselt tasunud 45% lätlastest, 39% leedukatest ja 32% eestlastest. Selle loendi viimane on Kreeka, kus viimase 12 kuu jooksul ei ole arvet või arveid õigeaegselt tasunud 66% tarbijatest. Kõige tavalisem põhjus arvete maksmata jätmisel on unustamine, järgmine on vahendite puudumine.

Arvete maksmiseks ei laena inimesed raha ainult finantseerimisasutustelt, vaid ka sõpradelt ja sugulastelt. Need mitteametlikud laenud moodustavad suure osa majandusest – 40% eurooplastest on laenanud raha oma sõpradele ja perele. Baltimaades on need numbrid järgmised: 44% eestlastest, 42% lätlastest ja 39% leedukatest on viimase 12 kuu jooksul laenanud raha oma sõpradele ja perele.

Nii Eestis kui Leedus on kasvanud summa, mida elanikud on viimase 6 kuu jooksul arvete tasumiseks laenanud. Eelmise aastaga Eestis 720 eurolt 965 eurole ning Leedus 447 eurolt 518 eurole. Lätis on see summa aga aastaga vähenenud 402 eurolt 325 eurole.

Intrum on igapäevaselt seotud 250 000 võlguoleva Euroopa tarbijaga ja seetõttu näeb ettevõte, kuidas majanduskasvust hoolimata lõhe pidevalt suureneb. Kuigi järjest rohkem eurooplasi saab iga kuu raha kõrvale panna, siis see grupp, kes peab arvete tasumiseks või lastele asjade ostmiseks raha laenama, suureneb samuti.

Kahe aastaga on suurenenud nende inimeste osakaal, kes saavad igakuiseilt raha kõrvale panna 50 protsendilt 59 protsendile (2016 vs 2018).

Enim on Balti riikides säästjaid Eestis, kus 62% tarbijatest paneb iga kuu raha kõrvale. Eestlaste igakuised säästud on kasvanud aastaga 94. eurolt 201. eurole. Järgneb Leedu, kus igakuiseid säästjaid on 55% tarbijatest ning kus igakuised säästud on aastaga kasvanud 67 eurolt 174 euroni. Lätis paneb iga kuu raha kõrvale 42% tarbijatest ning igakuised säästud on seejuures kasvanud rohkem kui 2,5 korda: 44 eurolt 2017. aastal 118 euroni 2018. aastal.

Lisaks näitasid aruande tulemused, et rohkem kui pooled küsitletutest soovisid, et nad oleks koolis rahaliste vahendite kohta rohkem õppinud, ning rohkem kui 70% väikelapse lapsevanematest ütlesid, et koolides tuleks lastele rahaliste vahendite haldamise kohta rohkem õpetada.

"Meie igapäevane kogemus ja selle küsitluse tulemused näitavad, et finantsdistsipliin ei ole probleemiks ainult lätlastele – enamik Euroopa riike tunnistavad, et finantsõpetus on vajalik nii neile endale kui ka nende lastele. See vastutus langeb nii tarbijatele, finantssektorile kui ka ettevõtetele, kes kõik peavad tegutsema jätkusuutlikul viisil. Tarbijaid tuleb harida, et neil ei tekiks rahalisi raskusi või lahendaksid juba tekkinud raskused ausal ja vastutustundlikul moel", lisas Ilva Valeika, Intrumi peadirektor Baltikumis.

"Eesti tarbijad tunnevad ennast hetkel väga mugavalt. Hoogne majanduskasv on suurendanud nõudlust töökate järele, tänu millele on töötuse määr madalam kui 5%. See ei ole sugugi kaugel 07/08 buumiaastate tasemest. Lisage sellele suur palgakasv ja te mõistate, miks tarbija ennast nii enesekindlalt tunneb. Aktiivselt pannakse nii raha kõrvale kui ka laenatakse, kuna tarbijate uue auto ja koduostusoovid on jätkuvalt aktuaalsed," selgitas Tõnu Palm, Luminor Eesti peaökonomist.

"Majanduses on küll oodata kasvu aeglustamist, kuid tarbijateni jõuab see mõju kõige hiljem ja seda läbi palgatõusu pidurdumise. Tarbijate ootused praeguse ja tulevase inflatsiooni osas on väga kõrged. See ei ole aga majanduse jaoks hea. Kui hiljutine energia hinna langus jääb püsima, siis võib see hoogustada järgmise aasta jaemüügisektorit", lisas Palm.

Intrumi Euroopa maksearuande raames küsitleti 24 398 inimest. Küsitletute vanus jäi vahemikku 18–65 ja nad olid pärit 24st Euroopa riigist. Küsitlus hõlmas küsimusi leibkonna rahaliste vahendite kohta ja see viidi läbi 2018. aasta septembris.

Kogu maksearuande leiab siit.