Järvelaid: hävinenud Balti Manufaktuuri villa taastatakse

Hiljuti maha põlenud Balti Manufaktuuri villa taastatakse koopiana hiljemalt viie aasta pärast - kinnitas Põhja-Tallinna vanemale Peeter Järvelaidile kinnistut omava firma juht Tarvo Teder.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid külastas Balti Manufaktuuri, et tutvuda põlengujärgse olukorraga ja arenduse üldiste plaanidega.

"Kutsusin kinnistu omanikud maha põlenud ajaloolise villa endisel kujul taastama. Tegemist on puitarhitektuuri ainulaadse pärliga ja Sitsimäe olulise maamärgiga, millel on paljude inimeste jaoks suur ajalooline ja emotsionaalne väärtus," ütles Järvelaid.

Balti Manufaktuuri kinnistut omava firma Phoenix Land AS juhatuse liige Tarvo Teder kinnitas, et selline plaan on tõepoolest olemas.

"Arutasime seda võimalust Tallinna Muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovikuga juba kustatamistööde ajal. Tema soovitusel kavatseme kõik mis on alles jäänud – keldriseinad, vundamendi – konserveerida ja säilitada, et saaks neid hiljem villa taastamistööde käigus kasutada," kinnitas Teder.

Tema sõnul direktori villa taastamistööd toimuvad paralleelselt Balti Manufaktuuri arenduse järgmise etappiga, mis võtavad aega hinnanguliselt kuni viis aastat. Siiamaani on protsess plaanipäraselt kulgenud – juba saabuva aasta jaanuaris on plaanis välja kuulutada arhitektuurne konkurss.

Põhja-Tallinna vanem kummutas ka kohalike elanike seas liikuvad kuulujutud, nagu ajaloolise villa maha põletamine oleks kinnistu arendajale kuidagi kasulik.

"Arendaja ei kavatse selles kohas ei pilvelõhkujat, ega hotelli või midagi muud sarnast ehitada. Antud kinnistul on nii palju vaba ruumi, et igasugune jutt pahatahtlikust süütamises omanike poolt kõlab väga jaburalt," märkis Järvelaid.

Linnaosa vanem lisas, et Põhja-Tallinna Munitsipaalpolitsei üksus on küll varem direktori villa teemal Phoenix Land AS juhtidega suhelnud, sest tühjalt seisnud hoone juures on nähtud laste- ja noorukitekampu. Kuid firma esindajate suhtumine oli alati vastutustundlik ja nad on MuPo korraldused alati täitnud.