Järvik: põllumeestele võib tulla eridiislikütuse limiit

Maaeluministri Mart Järviku sõnul tehakse kontrollreide soodsama aktsiisimääraga kütuse varguste avastamiseks, kuid iga tankla juurde kontrolli panna pole võimalik.

Lääne-Virumaal Kulina külas eile kohalike põllumeestega kohtudes tõdes Järvik, et erimärgistatud diislikütuse väärkasutust pole riik suuteline praegu takistama, küll aga on arutlusel kaks varianti, kuidas seda teha saaks, näiteks eridiisli limiidi kehtestamine, vahendas BNS Virumaa Teatajat.

Ministri sõnul tehakse küll kontrollreide soodsama aktsiisimääraga ehk erimärgistatud kütuse varguste avastamiseks, kuid iga tankla juurde kontrolli panna pole võimalik. Järvik tõi näite Järvakandist, kus Soome numbrimärkidega reka eestlasest juht laadis öötundidel klaasipuru. Küsimusele, miks ta öösel töötab, vastas sohver, et Eestis on lubatud koorma maksimaalne kaal 40 tonni, Soomes 60. Tema paneb 60 tonni täis, ja et öösel eriti politseinikke kontrollimas ei ole, sõidab vaikselt sadamasse. Seal tangib ta veel erimärgistatud diislikütust, mis seaduse järgi on mõeldud ainult põllumajandusmasinatele.

Ministril oli teine, veelgi markantsem näide erimärgistatud kütuse väärkasutusest ehk vargusest. Advokaat tankis sinist kütust oma S-klassi Mercedese sõiduautosse. Küsimusele, kuidas selline uhke Mercedes põllumajandusega seotud on, vastas advokaat, et osutab õigusteenust põllumajandusettevõtetele.

Maaeluministri sõnul on probleemi lahendamiseks kaks varianti, mis mõlemad on seotud limiidi kehtestamisega. Esimese variandi puhul lülitatakse tanklad ühtsesse internetisüsteemi, ja kui näiteks talupidajal lõpeb erimärgistatud kütuse limiit otsa, siis ta enam seda kütust tanklatest ei saa. Selle variandi puhul on miinuseks riist- ja tarkvara soetamise, hoolduse ja kasutamisega seotud kulud. Teine variant on iga kuu põllumehe arvele laekuvad toetused, mis kompenseerivad kütuse hinna.

Minister täpsustas, et põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametil on põllumajandusega tegelejate kohta täpsed andmed alates kasvatatavatest kultuuridest või loomadest kuni nende kasutatava maa iseärasusteni välja. Seega on võimalik küllalt täpselt välja arvutada tööks vajalik kütusekogus, ja kui sellele lisada veel varu eriolukordadeks, näiteks halbade ilmastikutingimuste puhuks, siis sellisel juhul pole enam vajagi kütust märgistada.

Limiit tekitas põllumeestes vastakaid arvamusi, kuid ministri sõnul on see kehtestatud juba Lätis ja Leedus ning meil pole sellest pääsu. Odavama eriotstarbelise kütuse muuks otstarbeks kasutamise tõttu saab riik hinnanguliselt igal aastal viis miljonit eurot kahju.