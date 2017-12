Eestis on peaaegu et rahvakombeks kujunenud “Visa hinge” filmide vaatamine jõulude ja uue aasta vahel. Ent mitte sel aastal – Bruce Willis ja tema seksikalt määrdunud maika on ajalugu. Uus pühadetraditsioon on Jason Stathami märulifilmid, mida voogedastuskeskkonnas Viaplay leidub ligi 13 tunni jagu.

Siin see vihane kaheksa on:

"Mehaanik" ("The Mechanic", 2011), IMDB hinne 6,6 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=CMklQNn0OH0

Arthur Bishop (Jason Statham) on mehaanik - range koodeksi ja unikaalse talendiga eliitpalgamõrvar. Tema töö vajab professionaalset täiuslikkust ja täielikku erapooletust ja Bishop on sellel alal parim. Kui tema mentor ja parim sõber Harry (Donald Sutherland) mõrvatakse, unustab Bishop oma ala reeglid ning muutub kättemaksuhimuliseks. Nüüd saab ta endale uue ülesande, mille eesmärgiks on kukutada oma mentori ja parima sõbra mõrvar. Kuid tema ülesanne muutub keerulisemaks, kui Harry poeg, Steve (Ben Foster), tuleb tema juurde sama kättemaksuhimulise sooviga. Bishop on alati tegutsenud üksinda, ent ta ei suuda selga pöörata oma parima sõbra pojale. Kui Bishop viib Steve'i sügavale allmaailma, hakkavad valed aina rohkem pinnale tulema ning peagi muutuvad probleemi parandajad iseenda probleemiks.

"Palgasõdurid" ("The Expendables", 2010), IMDB hinne 6,5 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=8KtYRALe-xo

Barney “Skiso” Ross (Sylvester Stallone) on mees, kel pole midagi kaotada. Ta on ustav ainult oma vanale kuulikindlale pikapile, erivarustuses vesilennukile ja kivikõvade sõdalaste tiimile. Barney rühma kuuluvad endine Briti erivägede sõdur Lee Christmas (Jason Statham), kelle erialaks on kõikvõimalikud terariistad; lähivõitluse meister Yin Yang (Jet Li); raskerelvade spetsialist Hale Caesar (Terry Crews); lõhkeaineekspert Toll Road (Randy Couture) ning kõige hullemates kriisikolletes tegutsenud snaiper Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), kes maadleb oma isiklike deemonitega.

"Palgasõdurid 2" ("The Expendables 2", 2012), IMDB hinne 6,6 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=ip_CYHdyUBs

Maailma kõige kangemad palgasõdurid on tagasi ning seekord on asi isiklik... Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ja Hale Caesar (Terry Crews), pluss rühma uued liikmed Billy the Kid (Liam Hemsworth) ja Maggie (Yu Nan) saavad kokku, kui salapärane Mr. Church (Bruce Willis) palkab nad näiliselt lihtsa operatsiooni läbiviimiseks.

"Palgasõdurid 3" ("The Expendables 3", 2014), IMDB hinne 6,1 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=4xD0junWlFc

Seeria kolmandas osas peab Palgasõdurite tiim vastu astuma Barney Rossi (Sylvester Stallone) vanale vaenlasele, relvakaupmehele Conrad Stonebanksile (Mel Gibson), kes on oma ülesandeks võtnud Palgasõdurite hävitamise. Ross otsustab Stonebanksi alistamiseks meeskonda noori liikmeid värvata.

"Professionaal" ("Safe", 2012), IMDB hinne 6,5 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=Mv2VZi5RD6c

Teinekord piisab juhuslikust kohtumisest, et su elu ei oleks enam sama. Mei on 10- aastane matemaatikageenius, kes röövitakse hiina maffia poolt. Luke Wright (Jason Statham) on idamaiste võitluskunstide puurivõitleja, kelle naine tapeti, kuna ta keeldus osalemast võistlustulemuste kokkumängus. Neil kahel ei ole midagi ühist kuni päevani, mil Luke soovib endalt elu võtta, kuid märkab metroos Meid, kes põgeneb vene maffia eest. See äratab ta sisemiselt ellu ja ta mõistab, et tüdrukul ei ole kedagi, kes saaks teda New Yorgi allmaailma eest kaitsta nii nagu tema. Algab põnevuserohke võitlus Mei ja tema enda elu päästmiseks.

"Surmaralli" ("Death Race", 2008), IMDB hinne 6,4 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=C8bxcJZrus0

Kolmekordne krossisõidu meister Jensen Ames (Jason Statham) on ekspert ellujäämises karmil maastikul. Just siis, kui ta arvab, et on oma elu korda saanud, mõistetakse tema kui endine kinnipeetav süüdi võikas mõrvas, mida ta ei sooritanud. Vanglas on ta sunnitud kandma müütilise rallisõitja Frankenstein'i maski - rahva lemmik, keda nagu ei olekski võimalik tappa. Terminali saare vanglaülem (Joan Allen) annab Amesile valiku - kas sõita rallit või kõduneda oma kongis.

"Adrenaliin 2: Kõrgepinge" ("Crank: High Voltage", 2009), IMDB hinne 6,3 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=t2koYVqwzT4

Pärast kõrget õhulendu kopterist allapoole ärkab Chev Chelios (Jason Statham) üles kliinikus, kus ta saab teada, et üks Hiina gängster paigaldas ta sisse tehissüdame, mis vajab töötamiseks elektrilööke. Proovides oma vana südant tagasi saada, juhtub temaga õnnetus ning tehissüda läheb katki. Ainsaks võimaluseks ellu jääda on saada kehasse elektrit, kuid sellega tekib pidevalt probleeme...

"Kibe käsi" ("Wild Card", 2015), IMDB hinne 5,6 10st, treiler https://www.youtube.com/watch?v=t2koYVqwzT4

"Ma ei ole vägivaldne, ma olen selles lihtsalt tasemel," ütleb professionaalne ihukaitsja Nick Wild (Jason Statham) patuste pealinnast Las Vegasest. Nimelt on Nickil esmaklassiline anne ninasid vinklisse lüüa ning probleemid hasartmängudega. Kui keegi sadistlik jorss Nicki sõbrannal silma siniseks lööb, otsustab mees vastulöögi anda ja tüübil munad pihku võtta. Selgub aga, et toosama jorss on kardetud maffia ninamehe poeg ja Nick libiseb ootamatult kriminaalsesse allilma põletades sildu paremal ja vasakul. Kuna meest jahivad nüüd nii pätid kui politseinikud, on panused tõusnud pööraseks ning Nickil on jäänud vaid üks võimalus, et oma õnne tagasi pöörata. Seekord kehtib reegel "kõik või mitte midagi".