Jassi Zahharov: paljudel erialadel ei olegi võimalik staaži koguda

"Mulle tundub, et pensioni tuleks arvestada ikkagi lähtuvalt palgast. Kui on hea spetsialist, siis ta saab paremat palka ja väärib ka suuremat pensioni," ütles ooperilaulja Jassi Zahharov.

"Mulle tundub, et pensioni tuleks arvestada ikkagi lähtuvalt palgast. Kui on hea spetsialist, siis ta saab paremat palka ja väärib ka suuremat pensioni," ütles ooperilaulja Jassi Zahharov.

"Paljudel erialadel ei ole võimalik pikka staaži koguda. Harilikul erialal on võimalik töötada 40 või isegi rohkem aastat, kuid paljudel erialadel ainult 25 aastat ja siis tuleb ära minna," tõdeb ooperilaulja Jassi Zahharov. "Kui ka nende erialade inimestel arvestataks pensioni aastate järgi, siis tuleks pension õigustamatult väga väike."

"Mulle tundub, et pensioni tuleks arvestada ikkagi lähtuvalt palgast. Kui on hea spetsialist, siis ta saab paremat palka ja väärib ka suuremat pensioni," ütles Zahharov. "Võib ju 50 aastat tööl käia ja seal aja ära istuda, aga see ei ole võrdväärne intensiivse tööga. Teine inimene võib 30 aastaga anda ühiskonnale palju suurema panuse."

"Kui pension sõltub töötasust, siis on inimesel ka motivatsioon hästi ja intensiivselt töötada," ütles ta.

"Pensioniea määramine oodatava keskmise eluea järgi on äärmiselt udune asi. Mis on keskmine oodatav eluiga? Kes selle määrab? Pensioniiga peaks olema ikkagi kindla vanusena määratud," rääkis Zahharov. "Iga võib muidugi tõsta, kui meie üldine elatustase ja heaolu tõusevad ning inimesed kauem elavad."

"See, et inimene saab ise pensionile mineku aega valida, on põhimõttena aktsepteeritav," tõdes Zahharov. "Teatud tegevusalade puhul tekitab küsimusi aga see, et inimesel peavad tööstaaži aastad täis olema."