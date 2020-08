JOANNA: Tuleb helistada koju ja kontrollida

"Esmane peaks olema see, et helistatakse koju ootamatult ja eksimusele järgneb trahv," rääkis 44-aastane Joanna sellest, kuidas ohjeldada koroonajooksikuid.

"Esmane peaks olema see, et helistatakse koju ootamatult ja eksimusele järgneb trahv," rääkis 44-aastane Joanna sellest, kuidas ohjeldada koroonajooksikuid.

"Riik peaks olema kindel, et keegi ei lähe kuskile," on Jonna resoluutne. "Minumeelest alguses oligi niimoodi, et helistati koju ja kontrolliti."

Jonna arvab, et inimesed ei võta keeldusid tõsiselt. "Esmane peaks olema see, et helistatakse koju ootamatult ja eksimusele järgneb trahv," pakub ta välja. "Ma ei tea, kas Eestis pannakse inimestel elektroonilisi jalavõrusid?"

Tema hinnangul tuleb kasutusele võtta karme meetmeid, kuna ohus on inimeste elud. "Siin on küsimus ikkagi inimeste eludest."