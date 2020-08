Jõgeva politseiuurijal tuvastati koroonaviirus

"Kalamaja Žorik oli tabamatu ja suutis inimest alati üle kavaldada ning vältis varjupaika sattumist üle kümne aasta, mis on saavutus omaette. Kohalikud inimesed hoolitsesid nende südameisse pugenud hulkurkoera eest ning täna on juba väga raske aru saada, mis on selle elava legendi staatusesse tõusnud koeraga päriselt juhtunud ja mis muinaslugu," ütles Loomapäästegrupi nõunik Heiki Valner ja lisas, et Žorik on tänaseks kinni püütud ja elab LPG hoiukodus, kus talle tagatakse elu lõpuni parim ravi ja ninaesine.