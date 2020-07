Jõhvis nakatus koroonaviirusesse kogu perekond

Nakatunud peres on ka laps, kes jõudis eile olla terve päeva lasteaias. "Lapse rühm suleti ennetava meetmena," märkis terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp. Lapsele pole veel Covid-19 testi tehtud, tema puhul oodatakse sümptomite avaldumist. "Praeguse seisuga on laps terve."

Jõhvis nakatus terve perekond koroonaviirusega ning terviseameti hinnangul võib seal veel lisanduda nakatunuid, vahendas BNS Postimeest.

Tänase statistika põhjal on Ida-Virumaal kolm uut haigestumisjuhtu. "Jõhvis on peresisene nakatumine ja nähtavasti on sinna veel nakatunuid lisandumas," ütles Kingsepp.

Kõnealuses peres on ka laps, kes jõudis eile olla terve päeva lasteaias. "Lapse rühm suleti ennetava meetmena," lisas Kingsepp. Lapsele pole veel Covid-19 testi tehtud, tema puhul oodatakse sümptomite avaldumist. "Praeguse seisuga on laps terve," ütles Kingsepp. Pere kontaktsed ja nakkusallikas on selgitamisel.

Kui vanemaid testiti pühapäeval, siis esmaspäeval tõi lapse lasteaeda vanaisa. Jõhvi ühendatud lasteaial on koroonaviiruse tõttu muudetud reegleid, nii et vanemad ei tohi siseneda majja, vaid peavad laskma uksekella, kui last lasteaeda toovad või viivad. Eile õhtul helistasid vanemad lasteaia personalile ning teavitasid, et nende koroonaviiruse testid on positiivsed.

Lasteaia rühmas on 14 last ning nad kõik on karantiinis, kaasa arvatud kasvatajad.