Joller: vaktsineerimine on teistest hoolimise küsimus

"Vaktsineerimisest keeldumine pole enam ammu teadmiste, vaid hoopis usu küsimus. Samuti on see vastutustundlikkuse, teistest hoolimise küsimus," rääkis perearst Karmen Joller. Tema sõnul toimib Austraalias väga hästi programm, kus meditsiinilise näidustuseta vaktsineerimata laste pered saavad lastetoetust vähem kui pered, kus lapsed on vaktsineeritud.

Leetrid on Euroopas tagasi. Näiteks Eestis kirjutati kevadel meedias kahest juhtumist, kui märtsis jõudsid leetrid vaktsineerimata lapsega Viimsi kooli, kus teadaolevalt õppis 34 vaktsineerimata last, ning aprillis oli leetritepuhang Saaremaal.

Ka Soomes on leetrid diagnoositud ja kui viimati tuvastati see ühel lapsel, kelle kogukonnas oli vaktsineeritute tase vaid 75%, tuli Soome haridusminister Sanni Grahn-Laasonen välja mõttega, et laste vaktsineerimise tagamiseks tuleks vaktsineerimisnõuded siduda riigi poolt makstavate laste- ja peretoetustega. Tema sõnul ei ole vaktsineerimisest keeldumine isiklik asi, vaid puudutab ka teisi lapsi, sest haiged saavad teisi nakatada. Nakkus ohustab ka neid lapsi, kelle vanemad ei ole vaktsineerimise vastased, ent on veel vantsiini saamiseks liiga noored

Austraalias toimiv programm

2017. aastal Aasta Arstiks valitud Karmen Joller rääkis, et sarnane programm on Austraalias alates 2018 aasta 1. juulist. "Pered, kus lapsed on ilma meditsiinilise näidustuseta täielikult vaktsineerimata, saavad lastetoetust vähem kui pered, kus on lapsed riikliku immuniseerimiskava järgi vaktsineeritud," selgitas ta.

Riigi jaoks on vaktsineerimine väga kulukas tegevus ja kui inimesed seavad enda ja ka teiste elu ja tervise vaktsineerimisest keeldumisega ohtu, tekitades sel moel ravikulude suurenemist, siis on täiesti mõistetav, et riik püüab inimesi vastutustundlikkuse eest tunnustada, makstes kõrgemat peretoetust. Austraalias Jolleri sõnul pärast selliste meetmete rakendamist vaktsineerimiste arv tõusis.

"Vaktsineerimisest keeldumine pole enam ammu teadmiste, vaid hoopis usu küsimus. Samuti on see vastutustundlikkuse, teistest hoolimise küsimus," rääkis Joller. "Ka minu praktikas on olnud lapsevanemaid ja vanavanemaid, kes küll üldiselt end vaktsineerida ei taha, kuid on nõus seda tegema pisikese, perre äsja sündinud beebi pärast - et seda beebit kaitsta haiguste eest, mis täiskasvanutele midagi ei tee, aga lapsukesele saatuslikuks võivad saada."



Arsti kohustus on patsienti aidata

Perearst selgitas, et tema kui arsti jaoks on äärmiselt oluline, et suured ja väikesed patsiendid oleksid võimalikult terved. "Nii tunnen, et olen hea arst ja inimest aidanud," ütles Joller. "Arste kasvatatakse ja õpetatakse juba esimestest ülikoolipäevadest patsiente hoidma ja nende eest seisma. Patsient on meie tegevuse keskpunkt ja me püüame kõiges juhinduda sellest, mis on talle parim."

Praeguste teadmiste kohaselt on vaktsiinid ohutud ja efektiivsed, kuid tuleb osata neid kasutada - tuleb ära tunda need, kellele vaktsiinid ei sobi ja kellel võivad tekkida ohtlikud kõrvaltoimed. "Kergeid kõrvaltoimeid (nt süstekoha valu, halb enesetunne) esineb ikka, aga haigusega võrreldes on need köömes," selgitas ta.

Hiljutiselt Ukraina reisil rääkisid Jollerile kolleegid perearstid sealsest olukorrast - difteeria- ja leetrijuhtumid ei ole enam haruldus. Ühelt poolt on riik laastatud sõjast ja arstiabi, sealhulgas vaktsiinide kättesaadavus on teatud piirkondades kehv, teisalt levib ka seal vaktsineerimisvastasus kogukondade kaupa ja juba on tekkinud haiguspuhanguid.

"Hiljuti jõudis ajakirjandusse ka lugu kahe Läti väikelapse surmajuhtumist," meenutas Joller. "Mul oli seda lugedes tõeliselt kurb tunne - nende kahe pisikese surma oleks tõesti saanud ära hoida."