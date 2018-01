"Tunnen, et Eesti sünnipäeva ja juubeli puhul võiks Eesti hümn kõlada küll. Võib-olla viimasel ajal üritatakse siin Eestis ära võtta meie rahvust ja uhkust olla siin väikses riigis," ütles Joonas.

"Isiklikult eestlane on mul au ja uhkus olla. Siin ma sündisin ja siin ma elan. Tunnen, et Eesti sünnipäeva ja juubeli puhul võiks Eesti hümn kõlada küll. Võib-olla viimasel ajal üritatakse siin Eestis ära võtta meie rahvust ja uhkust olla siin väikses riigis. Tegelikult on ju nii, et meie vabadus saavutati just sellepärast, et me kõik tulime kokku ja olime uhked oma päritolu üle ja õigel hetkel olime õiges kohas. Just tänu sellele see Vabariik meil praegu on," sõnas Joonas.

Pikemalt vaata videost.