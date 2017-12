Jõuluhooajal hilinenud lend võib tagada kopsaka hüvitise

Lennuhüvitisefirma SKYCOP juht Marius Stonkuse sõnul võib tihedal pühade perioodil tulla ette olukordi, kus lennufirmad põhjendavad lennu hilinemist erakorraliste asjaoludega nagu näiteks ekstreemsed ilmastikuolud.

"Reisijad peaksid kindlasti kontrollima, kas esitatud faktid vastavad tõele või oli hilinemise taga mõni alljärgnevatest põhjustest, mis võib tagada reisijale kuni 600 eurose hüvitise," sõnas SKYCOPi esindaja.

Sellisteks põhjusteks on:

Ebapiisav töötajate arv

Kõrghooajal rakendavad lennujaamad reisijate sujuvamaks teenindamiseks tööle rohkem inimesi. Suurte rahvamasside tõttu on käsipagasikontrolli järjekorrad tihtipeale vältimatud, kuid need ei ole põhjuseks, mille pärast reisijad oma lendu määratust kauem ootama peavad. Selle eest, et check-in ja pardaleminek toimuksid võimalikult kiirelt ja ladusalt, peavad hoolt kandma lennufirmad. Ebapiisava töötajate arvu korral on suure reisijate hulga teenindamine raskendatud ning tulemuseks võib olla lennu hilisem väljumine.

Viimase minuti jääpuhastus

Kui lennuk maandub miinuskraadidega, on vaja eemaldada enne uuesti õhkutõusmist tiibadele tekkinud jää. Mõningatel juhtudel peavad lennukid ootama järjekorras, kuna lennujaamal ei jagu jää eemaldamiseks piisavalt varustust. Kuna erinevate ilmastikuoludega arvestamine on lennunduses osa igapäevasest tööst, peaksid säärased olukorrad olema ette ennustatavad ning organiseeritud nii, et lennukid saaksid määratud ajal õhku tõusta.

Ootamatu pardameeskonna töötaja haigestumine

Haigestumise risk viirustesse ja külmetushaigustesse on kõrge just talvisel ajal ning nende eest on kaitsetud ka lennuki pardatöötajad. Kui töötaja ootamatult haigestub, peab lennufirma koheselt tagama haigestunud töötajale asendaja. Pardatöötaja ootamatu haigestus ei kuulu aga erakorraliste asjaolude nimistusse, seega on reisijatel õigus kompensatsioonile.

Edasilükatud pardaleminek lennuki hilinemise tõttu

Ettearvamatu ilma tõttu võivad mõned lennujaamad väga kiiresti mattuda paksu lume alla, mistõttu ei pruugi teade, et lennuk ei saa õigel ajal lähtekohast liikuma, üllatusena tulla. Siiski aga ei pruugi see veel tähendada, et tegu on ekstreemse ilmastikuoluga. Kindluse saamiseks on soovitatav lennufirma edastatud väidet kontrollida, et vajadusel oma õiguste eest seista. Lennuhüvitisfirmadel, nagu näiteks SKYCOP, on selle väljaselgitamiseks vajalikud kontaktid ja oskused.

Tehniline probleem

Erinevate lennuki tehniliste probleemidega tegelemine on lahutamatu osa lennufirmade igapäevasest tööst. Ootamatult ilmnenud tehniline probleem annab reisijale õiguse kompensatsioonile juhul, kui tegu pole tootjapoolse veaga, mille tõenäosus on statistika kohaselt imeväike – kõigest 0,6%.