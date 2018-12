Jõulukaardi saab nüüd teele panna ka ajutistest jõulukirjakastidest

Tallinna ja Tartusse paigaldati käesoleval nädalal laste kujundatud seitse ajutist jõulukirjakasti, kust on võimalik oma jõulukaardid ja -kirjad teele panna.

"Eelmise aasta põhjal oli näha, et käesoleval digiajastul on inimeste huvi füüsiliste jõulukaartide saatmise vastu erakordselt suur," vahendas BNS Omniva postiäri juhti Mari Alleset, kelle sõnul on just jõulueelne aeg kirjade saatmiseks kogu aasta kõige populaarsem. "Seetõttu otsustasime kirjakastid tuua neisse asukohtadesse, kus kirja saab teele panna muude toimetuste kõrvalt. Selleks, et tavapärane kirjakast rahvarohkes kohas silma hakkas võtsime appi kunstihuvilised lapsed."

Keila SOS Lasteküla ning Rahumäe põhikooli laste kujundatud kirjakastid asuvad Tallina raekoja platsil, lauluväljaku jõuluturul, Tallinna ja Tartu kaubamajas, Stockmannis, Viru keskuse aatriumis ning Nõmme keskuse juures. Ühtlasi on jõulukirjakastide lähedusest võimalik osta ka lõhnavat jõulupostmarki, postkaarte ning ümbrikuid.

"Kogu aasta jooksul saadetakse Eestis ligikaudu kaks miljonit margiga kirja ja postkaarti. Koguni miljoni, ehk pooled neist, moodustavad detsembris saadetud jõulukirjad ja kaardid," selgitas Allese.

Selleks et jõuluaegset siirast traditsiooni elujõulisena hoida ning kaasaegsemaks muuta, on ka sel aastal võimalus oma jõulukaart kujundada ja teele panna internetist. Omniva e-poes on võimalik oma fotoga postkaart teele panna kodust väljumata.

Lahendus võimaldab kaardile valida oma pildi, millele on võimalik lisada ka oma personaalne tekst ning kujundus. Postkaardi võib klient saata kõigepealt endale, et sinna käsikirjas tervitusi lisada ning seejärel lähedasele saata, või siis otse veebist saajale teele panna. Nii ei pea klient vaeva nägema kaardi ja postmargi leidmisega ja kirjakasti otsimisega. Esimesel juhul saab samast e-poest tellida ka nii lisamargid kui ka ümbriku postkaardi edasi saatmiseks.

Veebipoe kaudu saab personaalset jõulukaarti saata nii Eestisse kui ka mujale üle kogu maailma. Jõulukaardi saatmisel lisab Omniva neile ühtlasi ka spetsiaalsed jõulumargid.