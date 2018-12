Pühapäeval kell 17 saab Tallinna Jaani kirikus nautida säravat pühademuusikat kõrgetasemelises esituses. Jõulukontsert "Magnificat" viib kuulajad ajas tagasi – sajanditetagusesse barokihõngulisse õhtusse.

Kontserdil astub üles Eesti Kultuurkapitali helikunstisihtkapitali 2018.

aastapreemia laureaat ja kolm korda Aasta kooriks pärjatud Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale. Kontserdil on kaastegev Eesti Sinfonietta ja solistid. Dirigeerib Endrik Üksvärav.

Ettekandele tulevad Johan Sebastian Bachi poja Carl Philipp Emanuel Bachi imeilus flöödikontsert ja vanameistri enda sulest valminud „Magnificat“ ehk Maarja kiidulaul, mis on majesteetlik ja ülev suurteos koorile, solistidele ja orkestrile.

Solistid:

Oksana Sinkova (flööt)

Helina Kuljus (sopran)

Karin Helstein (sopran)

Annely Leinberg (alt)

Endrik Üksvärav (tenor)

Andreas Väljamäe (bass)

Eesti Sinfonietta on loominguliselt ärksatest artistidest koosnev orkester, milles pikki aastaid koos musitseerinud interpreedid on üheskoos esinenud Euroopa mainekates kontserdisaalides nagu Amsterdami Concertgebouw, Kölni ja Peterburi Filharmooniad, Brüsseli Flagey ja Bozar ning osalenud festivalidel Ars Musica Belgias, Festival Internazionale Pianistico di Brescia e Bergamo, Mittelfest ja Festival Emilia Romagna Itaalias, Iitti muusikafestival Soomes, Musikfest Kreuth am Tegernsee Saksamaal. Koos on käidud kontserdireisidel Euroopas (Šveits, Austria, Kreeka, Türgi), Lõuna-Ameerikas (Brasiilia, Argentiina, Tsiili, Uruguai, Peruu), Lähis-Idas ning mängitud paljudel eesti festivalidel ja kontserdisarjades. Eesti Sinfonietta koosseis sõltub repertuaarist, mida mängitakse. Eesti Sinfonietta kontsertmeistrid on Maano Männi ja Arvo Leibur.

Dirigent ja laulja Endrik Üksvärav (s 1980, Lihulas) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004, Olev Ojadirigeerimisklass) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011, Hirvo Surva). Ta on õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. Endrik Üksvärav on täiendanud oma dirigeerimisoskusi Neeme Järvi, Paavo Järvi, Jorma Panula, Eri Klasi jt meistriklassides. Endrik Üksvärav tegeleb Eesti muusikamaastiku edendamisega ja Eesti kui muusikamaa tutvustamisega mitmel rindel – seistes nii kõrgetasemelise kammerkoori Collegium Musicale ees kui juhatades harrastajatest koosnevaid eestlaste koore Belgias ja Hollandis, lauldes tenori solistina ja olles lauljana tegev erinevate Hollandi professionaalsete muusikakollektiivide juures.

Neist kahe ees – Cappella Amsterdam ja Madalmaade kammerkoor – on Endrik Üksvärav seisnud ka dirigendina ning juhatanud eesti heliloojate muusikaga kontserte. Ühtlasi on Endrik Üksvärav igal aastal augustis Hiiumaal toimuva Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht. 2018. aasta suvel tunnustas Hollandi kuningas Endrik Üksväravat silmapaistva ühiskondliku tegevuse eest ordeniga.

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale asutati 3.

oktoobril 2010. Koor on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav.

Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori kaheksa tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Hollandis ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. tõi kontserdid kuues välisriigis – Iisraelis, Hollandis, Poolas, Saksamaal, Venemaal ja Soomes. Eesti heliloojatest esitati enim Veljo Tormise loomingut. 2017.

Oktoobris võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix. 2018. aasta algas kontsertreisiga Liibanoni ja Kreekasse, suvi tõi 15 kontserti, sh retke Venemaale "Unustatud rahvaste radadele". Sügisel toimusid kontserdid Liivimaal ja Poolas kõlasid koori esituses rahvusvahelisel festivalil Wratislavia Cantans Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa teoste Poola esiettekanded. Aastas annab koor keskmiselt 40 kontserti.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolmel korral "Aasta koori" tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Ükski teine Eesti koor pole seda tunnustust nii mitmel korral pälvinud.

Koori tegevust toetavad Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla. Suurimad koostööpartnerid on Eesti Kontsert ja Klassikaraadio. Esimese eesti koorina vahetas Collegium Musicale tänavu pabernoodid tahvelarvutite vastu. Samm sai teoks tänu Euronicsi Apple Shopi abile. Koori tegevust koordineerib MTÜ Collegium Musicale.

Eesti Kultuurikapitali Helikunsti Sihtkapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 1. oktoobril 2018.

aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui ka välismaal.

Collegium Musicale – kõlab hästi!

Lisainfo koori kohta:

www.collegiummusicale.ee ja www.facebook.com/choircollegium