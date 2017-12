Jõululaupäev tuleb päikesepaistega ja peamiselt plusskraadidega

Lähipäevade ilmaprognoos valgeid jõule ei luba ning jõululaupäeval on oodata päikesepaistet ja peamiselt plusskraade.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib sadada vähest lörtsi ja lund. Puhub loode- ja läänetuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saartel tuleb kuni +2 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Keskpäeval hakkab saartel lund ja lörtsi sadama ning sadu levib õhtuks üle Eesti, lääne pool läheb sadu üle vihmaks. Edela- ja lõunatuul tugevneb 8-13, puhanguti 15, rannikul ja saartel kuni 20 m/s, õhtul pöördub tuul läände. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +6 kraadi, vahendas BNS.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab lörtsi ja vihma, hommikuks sadu lakkab. Puhub lääne- ja loodetuul 8-13, rannikul ja saartel puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Jõululaupäeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada veidi. Puhub lääne- ja loodetuul 8-13, rannikul ja saartel puhanguti 15-20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, saartel ja rannikul kuni +4 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Lääne poolt alates hakkab lund ja lörtsi sadama ning sadu levib hommikuks üle Eesti, saartel läheb sadu üle vihmaks. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 4-8 m/s, saartel tugevneb loodetuul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saartel tuleb kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, päeva jooksul sajuvõimalus väheneb. Läänekaare tuul nõrgeneb kõikjal 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +3 kraadi.