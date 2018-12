Jõulumuusika festival "Kirikupühad Maarjamaal" 2018 kutsub külla

Corelli Music rõõmustab taas publikut juba aastast 2010 toimuva jõulumuusika festivaliga "Kirikupühad Maarjamaal", mis pakub imelisi muusikaelamusi kogu pika pühadeaja jooksul 1. advendist detsembri alguses läbi jõuluootuste ja aastalõpu kuni kolmekuningapäevani jaanuari alguses.

Corelli Music kingib kõik oma kontserdisarjad, festivalid ja suursündmused Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidulikuks tähistamiseks

JÕULUINGEL. Traditsioonilised aastalõpukontserdid.

Corelli Music rõõmustab taas publikut juba aastast 2010 toimuva jõulumuusika festivaliga "Kirikupühad Maarjamaal", mis pakub imelisi muusikaelamusi kogu pika pühadeaja jooksul 1. advendist detsembri alguses läbi jõuluootuste ja aastalõpu kuni kolmekuningapäevani jaanuari alguses. Festival on leidnud publiku poolt suure poolehoiu ning Euroopa Festivalide Assotsiatsioon (EFA) tunnustas seda kvaliteedimärgiga "EFFE Label 2017-2018". "Kirikupühad Maarjamaal" patroon on Eesti Kirikute Nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder. Jõulufestival on muusikute kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning tähistab ka Euroopa kultuuripärandi aastat 2018.

"Jõuluingel"

L, 29. detsember 2018 kell 19 Jaani kirik, Tallinn

ESINEJAD: Tartu Noortekoor ja Olav Ehala (klaver)

Dirigendid Riho, Markus ja Kadri Leppoja

Harfil Tatjana Lepnurm

KAVA: Kaunilt särav jõulukontsert, Britteni "Ceremony of Carols", Ehala jõululaulud jm

Juba 12. korda toimuvad traditsioonilised aastalõpukontserdid „Kirikupühad Maarjamaal" pakuvad seekord kauni buketi koorimuusika kullafondist. Tartu ja Tallinna ajalooliste kirikuvõlvide all helisevad Britteni tuntuima jõulutsükli "Ceremony of Carols" ("Jõulutseremoonia") sätendavad meloodiad õrnade harfihelide saatel. Tsükli alustab ja lõpetab gregoriaani koraalil "Hodie Christus natus est" põhinev ühehäälne lauluviis. Britteni meistriteosega sobivad suurepäraselt Olav Ehala südamlikult kaunid jõululaulud, mille ettekannetel osaleb ka autor. Neist tuntuim "Jõuluingel" andis kogu kontserdile ka nime. Aastalõpukontserdid on alati toimunud Tartu Jaani ja Tallinna Jaani kirikutes, mis on samuti osa Euroopa kultuuripärandist.

Naudi endiste aegade stiili ja elegantsi suurepäraste muusikute esituses!

Kontserdi pikkus 1 tund.

Lisainfo www.corelli.ee

www.fb.com/corellimusic