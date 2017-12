"Jõulutunnel" on kogunud vastsündinute heaks juba üle 60 000 euro

ETV heategevuslik saade "Jõulutunnel" on kogunud esmaspäeva pärastõunaks enneaegsete vastsündinute heaks juba üle 60 000 euro.

Sel aastal soovib "Jõulutunnel" toetada heade annetajate abil sügavalt enneaegsetele vastsündinutele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomist, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Eriline on loodavate palatite puhul see, et neis on olemas kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma lapsega kogu beebi kasvamise-kosumise aja koos olla. Praegu selliseid perepalateid intensiivraviosakonnas ei ole. Sügavaid enneaegseid lapsi on aga Tallinna lastehaiglas aastas ligikaudu 400-500 ning nende arv järjest kasvab.

"Jõulutunnel" on 25. detsembril eetris kell 10, 13, 16 ja 21.20.

Stuudiosse ootame toredaid külalisi, teemakohased videolood on "Jõulutunneli" jaoks ette valmistanud Margit Kilumets, Urmas Vaino, Christel Karits, Anna Gavronski, Kristo Elias jt, musitseerivad Ott Lepland, Ivo Linna ja Birgit Õigemeel, Tanel Padar, Elephans From Neptune, I Wear* Experiment, Traffic, Evelin Samuel, Hedvig Hanson ja teised.

Annetustelefonid avati 1. detsembril ja need jäävad avatuks 31. detsembri südaööni.