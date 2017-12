Jõuluvanad tulevad loomaaeda

Teisipäeval, 26. detsembril on Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse parimad jõulutaadid Tallinna loomaaias, et oma lemmikutele mänguasju ja suupisteid jagada. Juba traditsiooniks saanud lõbusa 3-tunnise jõuluaegse jalutuskäiguga saavad ühineda nii suured kui väikesed - loomade üllatus ja käitumine mänguasju ja maiuspalu saades on vaatamist väärt. Jõuluvanad saabuvad Õismäe-poolse läänevärava kaudu kell 11.

Loomaaia elukad ei ole kodustatud lemmikloomad, mistõttu kaasatoodud kingitusi neile pihust pakkuda ei saa. Küll aga võib pähklid, mee, kuivatatud puuviljad vms kassa juures asuvasse kasti poetada, kust see talitajate kaudu loomadeni jõuab. Külma eest leiab varju soojades siseruumides ja Illu kohvikki polaariumi juures on sel päeval avatud. Loomaaialoomade kingituste eest on hea seisnud Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi vabatahtlikud, kelle leidlikkus ja näpuosavus kogu peole särtsu annab.



Kes kogu retke kaasa teha ei taha, leiab alati võimaluse oma lemmikute vaatamiseks alloleva ajakava järgi (vajadusel võib tekkida ka muudatusi):



11.00 – kogunemine lääneväravas (Ehitajate tee 150), kingi saavad valgetups-marmosetid

11.10 – kingitused laste loomaaia loomadele: kitsed, alpakad, kihnu maalambad

11.30 – jõuluvanad paksunahaliste majas: elevandid, ninasarvikud, kääbusjõehobud jt

12.05 – jõuluvanad on grööni muskusveise Silvia vaderiks – kingid muskusveistele

12.15 – amuuri tiigri ja pesukarude kingid

12.30 – kingitus hüäänidele

12.45 – hülged ja jaapani makaagid

13.15 – teel uude jääkarumaailma saavad kingi takiinid

13.30 – jõuluvanad jõuavad uude jääkarumaailma Aroni ja Friida kingitustega

13.45 – jõulupeolised saavad jääkarumajakeses kuuma jooki ja piparkooki

14.30 – tagasiteel lääneväravasse saavad kingi ka kaamelid ja piisonid



Kassad töötavad nii lääne- kui põhjaväravas kella 9 kuni 15, soojad siseekspositsioonid on avatud kella 10 kuni 16, laste loomaaed ja kogu loomaaed suletakse kell 17.

Loomaaia kohta leiab infot SIIT.



