Tallinna kesklinnas saab juba täna õhtul kaasa elada eripärasele kontserdile, mille annab sõitva bussi katusel Lexsoul Dancemachine.

"Praeguse ilmaprognoosi kohaselt soosib ilmataat kontserdi toimumist ja meil on väga hea meel, et me saame koostöös Lexsoul Dancemachine'i ja Hulkurbussiga pakkuda nii linlastele kui ka Tallinna külalistele midagi erilist – liikuv kontsert bussi katusel," ütles Aus.

Esimest korda võib Tallinna linnatänavatel näha maalingutega kaetud Hulkurbussi, mille katusel esineb Lexsoul Dancemachine. Buss alustab oma teekonda täna kell 19 Piritalt linnasüdame suunas ja tuuritatakse Kesklinna tänavatel. Buss sõidab mööda Reidi teed Sadama asumi poole, siis keerab Südalinna suunas ja läheb mööda Liivalaia tänavat Veerennisse ja siis tagasi Südalinna asumisse ning lõpuks jõuab Toompuiestee kaudu Noblessnerisse (täpset marsruuti saab vaadata manuses olevalt kaardilt). Buss ei võta peale reisijaid.

Liikuv kontsert kestab umbes kolm tundi. Bänd mängib muusikat värskelt ilmunud albumilt "Lexplosion II". Lexsoul Dancemachine on eesti funk-soulmuusika lipulaev, mis on aktiivne 2013 aastast. Bändi muusika teeb ringe üle maailma, "Lexplosion II" on näiteks jõudnud juba ka BBC raadiokanalitesse. Bändiliikmeteks on Robert Linna, Martin Laksberg, Joonas Sarapuu, Caspar Salo, Jürgen & Kristen Kütner.

Esialgu pidi kontsert toimuma 2. juulil, aga halva ilma tõttu olid korraldajad sunnitud selle edasi lükkama.