Jufereva-Skuratovski: EKRE retoorika peletab vene talendid Eestist ära

Jufereva-Skuratovski sõnul on EKRE aseesimehe kohale taandunud Mart Helme stagnant, kelle reljeefsed sõnavõtud võivad venekeelsed talendid Eestist lihtsalt minema peletada, vahendas BNS.

"Sellised väljaütlemised ei soodustada kuidagi lõimumist ja lõhestavad ühiskonda. On karta, et andekad noored võivad otsustada lahkuda Eestist, kui neid ei taheta ja kardetakse," ütles Jufereva-Skuratovski, viidates laupäevasel EKRE kongressil kõlanule.

"Ma ei usu, et Helme väljaütlemised samas kuidagi eestlasi mõjutavad, sest nad teavad sünnist saati, et elavad oma kodumaal. Kui nad Eestist ära kolivad, siis majanduslikel või isiklikel põhjustel. Aga muu rahvusega inimesed võivad tõlgendada nii, et riik justkui tõrjub neid rahvuse pärast," rääkis Jufereva-Skuratovski. "Tõesti kaua võib sellist juttu ajada. Ise olen Eestis sündinud, minu lapsed sündisid Eestis ja kas me siis ikka oleme võõrad?"

"Selline tunne, et Helme elab siiamaani perestroika ajal, kui Eesti alles plaanis oma iseseisvust taastada," kritiseeris Jufereva-Skuratovski Mart Helmet laupäeva õhtul ka sotsiaalmeedias. "Tol ajal me ei teadnud eriti, mis asi see integratsioon on. Nüüd on möödunud pea 30 aastat, noored õppisid selgeks eesti keele, nad on nüüd oma ala tippspetsialistid, töötavad... tublid ühe sõnaga. Järsku astub lavale Helme oma naftaliinitablettidega. Kunas teadvustavad Helmed, et Eesti on ka minu kodumaa? Ja ma tahan, et inimesi hinnataks oskuste ja teadmiste, mitte nende rahvuse järgi. Kaua võib?"