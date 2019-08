Juhan Parts: ma usun, et valitsus ei lagune

Endine peaminister ja praegune Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts ütles intervjuus "Postimehele", et neljapäeval PPA juhi Elmar Vaheri ja EKRE ministrite Helmede lahkhelist lahvatanud skandaali tõttu valitsus ei lagune.

Partsi sõnul seisneb EKRE positiivne mõju selles, et see kainestab niinimetatud peavooluerakondi ning EKRE kainestav mõju pikas perspektiivis on kasulik ühiskonnale ja rahvale tervikuna.

"Ma ei usu, et siin on mingi usaldusküsimus Helme ja Vaheri vahel, vaid siin on pigem emotsioon, mille peaks siis Ratas üritama rahulikult ära klattida," märkis ta.

Partsi sõnul usub ta, et see skandaal vaibub üsna kiiresti. "Kuigi kõik peavad kaasa töötama, siis see toimib, aga kui keegi jääb nö nurka seisma, siis ei õnnestu seal töörahu taastada. Helme ja EKRE vaatavad liiga palju Trumpi! Vaadaku vähem Trumpi, ta on nii tugeva mõjususega, et ta inspireerib ja kui muid inspiraatoreid ei ole, siis hakkadki tegema tema järgi, aga tema elab suures riigis, meie elame väikses Eestis," ütles Parts.