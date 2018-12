JUHTKIRI: Igale ühele just temale sobiv teenus

Järgmisel aastal tuleb inimestel, kel rahvastikuregistris seni aadressiks märgitud vaid linnaosa, asendada see tänavanime ja maja-, vajadusel ka korterinumbriga.

Muidu pole enm võimalik saada uut juhiluba ega kasutada linna hüvesid, nagu näiteks tasuta bussisõit. Nii et ei ela me sugugi ainult Eesti Vabariigis ja Tallinnas, vaid ikka ühel kindlal tänaval ja ühes majas, millel on number. Paljud elanikud võivad selle peale mõistmatult küsida, et kas tõesti oleme taas tagasi nõukogude ajas, mil peeti oluliseks sissekirjutust.

Paljude ametnikega vesteldes tuleb välja, et päris nii see siiski ei ole. Elukohta on vaja riigil teada selleks, et 2020. aastal ei peaks rahvaloendajad enam ukselt uksele käies inimesi tüütama. Ees seisab esimene loendus, mille riik saab teha vaid registrite andmete põhjal. Täpsed aadressid registris aitavad kaasa, et ka loenduse tulemused vastaksid igati tõele. Ka omavalitsustel on kasulik teada, kes nende territooriumil elavad. See aitab pakkuda igale inimesele just temale sobivaid teenuseid. Et inimeste elu veel paremaks ja mugavamaks muuta, nendega rohkem arvestada ning linnaosade arengut kavandada, tuleb oma elanikke tunda.

No mis meil saab siis selle vastu olla, et elu järjest paremaks läheks? Selle nimel võib ju oma elukoha riigile paljastada. Kellel aga juhtuvad olema majas või korteris ka üürilised, need peaksid mõtlema, et ega siis üürilinegi saa ilma oma elukohta üles andmata enam linnas bussiga tasuta sõita. Oma allkirjaga kinnitamine, et jah, minu korteris elab see ja see inimene, ei too ametnike kinnitusel korteriomanikele kaasa mitte mingeid täiendavaid kohustusi. Loeb ikka see, kas elanikul on üürileping ning kas ta ka tegelikult lepingus kirjas olevas majas ja korteris elab.