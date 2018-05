JUHTKIRI: VEB-fond: omakasu või riigireetmine?

Venemaa Vnešekonombanki 1991/92. a kinni külmunud raha saaga ja see, kuidas üks Peterburi viinakompanii suutis sealt Eesti Panga võltskirja alusel 32,3 mln dollarit "lahti sulatada", on üks viimastel aastatel kõige enam meedias kajastatud teemasid. Paradoksaalne, kuid vaatamata, et seda on uurinud nii riigikogu erikomisjon kui ka riigikontroll, meediast rääkimata, leidub hulk vastamata küsimusi.

Venemaa Vnešekonombanki 1991/92. a kinni külmunud raha saaga ja see, kuidas üks Peterburi viinakompanii suutis sealt Eesti Panga võltskirja alusel 32,3 mln dollarit "lahti sulatada", on üks viimastel aastatel kõige enam meedias kajastatud teemasid. Paradoksaalne, kuid vaatamata, et seda on uurinud nii riigikogu erikomisjon kui ka riigikontroll, meediast rääkimata, leidub hulk vastamata küsimusi.

Kogu lugu jäänukski kalevi alla, kui Eesti Panga presidendiks ei oleks 2012. a saanud Ardo Hansson – reformierakondlase Jürgen Ligi asemel. Hansson avalikustas VEB-fondi haldurilt Rein Järvelillelt saadud andmed ja lõhkas ühiskonnas paraja pommi. Seejuures palus ta Eesti Panga nimel vabandust – ehkki seda oodanuks pigem ühelt tema eelkäijalt Siim Kallaselt, VEB-fondi loomise põhiarhitektilt.

Reformierakondlase Jürgen Ligi ärritumist seoses VEB-i looga võib seega mõista: kõik püsis justkui kontrolli all. Aga siis, ühel hetkel enam mitte.



Edasi: kuidas on võimalik, et VEB-fondi mahhinatsioone ei märganud aastakümnete viisi ükski õiguskaitseasutus? Kas Reformierakonna poliitiline, 17 aastat kestnud võimu "katus" ei lubanud uurida? Kuidas on võimalik, et Eesti õigusriik keeldus VEB-fondi võlausaldajate kasuks tehtud kohtuotsust toonase valitsusliikme Jürgen Ligi eestvõttel täitmast, saades mõni tuhat eurot trahvi? Kas me võime olla kindlad, et Eestit kaua aega juhtinud erakonda ei rahastatud VEB-ist välja kanditud rahaga? Neid küsimusi võiks esitada veel palju, ka näiteks miks ei arutatud riigikogus VEB-i teemat riikliku tähtsusega küsimusena juba 20 aastat tagasi, vaid alles eelmisel neljapäeval.



VEB-i saaga uuema mõõtmena jäid neljapäeval riigikogu arutelus kõlama sõnad "julgeolekuoht" ja "riigireetmine". Tõepoolest, kui Eesti pool aitas VEB-i tegelike võlausaldajate eest varjates Vene ettevõttel TSL Venemaa VEB-ist raha hankida, manööverdades talle suitsukatteks Eesti riigiettevõtete ja valitsuse nõudeid VEB-i vastu, siis: mida vastu saadi? Kes sai või saab? Millised võivad olla tänapäeva Eesti jaoks selle omapärase, Eesti ja Venemaa kõrgete tegelaste tehingu tagajärjed? Ajakirjanik Toomas Kümmel on VEB-fondi niidistikust, mis viib kõrgete Venemaa võimukoridorideni, sealhulgas Sobtšakkide perekonnani, kirjutanud tänavu jaanuaris.

Parim, mida praegu teha, oleks ettevõtjate VEB-i jäänud raha kompenseerimine – nagu riigikogu liikmete Jaak Madisoni, Artur Talviku, Jaanus Karilaidi, Toomas Pauri ja Martin Helme koostatud eelnõus ka ette nähakse. Raha rahaks: selle sammu suurim väärtus on, et näitab selgelt: meie riik ei ole selle afääri kaasosaline. Või õigemini: enam ei ole. Ehk kasutades Artur Talviku sõnu: võimaldab meil läbi raiuda susserdamisühiskonnaga siduva köie.