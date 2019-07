JULIA: Minu jaoks on ideaalne puhkus soojal maal

"Minu jaoks on ideaalne puhkus kindlasti kusagil soojal maal - Kreekas, Türgis, Küprosel või kus iganes, aga see peab olema vähemalt kaks nädalat, sest muidu ei jõuagi puhata ning päikest ja merd nautida," rääkis Julia.

"Välismaal segavad natuke mõned tüütud kauplejad, aga see on ka arusaadav, kuna see on nende töö," on Julia välismaa kauplejate suhtes mõistev. "Mis võiks tõesti puhkust rikkuda on see, kui turismifirma üritab petta, aga õnneks meil Tallinnas juhtub seda harva," on Julia optimistlik, et ka sel suvel läheb puhkustega hästi.