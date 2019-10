Juncker ei näe põhjust Brexitit enam pikendada

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker õnnitles Briti peaministrit Boris Johnsonit lahkumisleppeni jõudmise puhul ja ütles, et nüüd pole Brexiti edasilükkamine enam vajalik.

"Meil on leping ja see leping tähendab, et meil ei ole edasilükkamist enam vaja," ütles Juncker pressikonverentsil enne Euroopa Ülemkogu algust.

Briti parlamendi alamkoda peaks leppe üle hääletama laupäeval.

Euroopameelsed parlamendiliikmed loodavad leppe tagasi lükata ja Brexitiga viivitada, et korraldada erakorralised valimised või uus Brexiti-referendum.

Juncker väljendas lootust, et Briti parlament kiidab leppe heaks ja lubab Ühendkuningriigil blokist 31. oktoobril lahkuda.

"Ei tule mingit edasilükkamist. Viivituse kasuks ei räägi midagi, see asi tuleb nüüd ära teha," ütles president.

"Meil on lepe. Briti peaminister peab tagama, et see läbib raskused Briti parlamendis. Ma välistasin edasilükkamise, meil on lepe," rõhutas ta.

Kui uus lepe Briti parlamendi toetust ei pälvi, on Brexiti edasilükkamine aga 27 liikmesriigi liidrite, mitte Juncker otsustada.

Tema kommentaari tõlgendatakse kui abikätt Johnsonile, et viimane saaks veenda tõrksaid seadusandjaid lepet toetama, näidates neile, et alternatiiv on leppeta Brexit.