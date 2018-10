Juncker on kindel Brexiti-leppe sünnis hiljemalt novembris

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles täna, et Suurbritanniaga peetavatel lahkumiskõnelustel on leppeni jõudmise šansid viimastel päevadel suurenenud ja kokkuleppele jõutakse hiljemalt novembris.

Euroopa Liidu liidrid kogunevad 17.-18. oktoobril Brüsselisse korralisele tippkohtumisele, mida Brüssel on nimetanud "tõehetkeks" Brexiti kõnelustel.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk hoiatas alles kaks päeva tagasi Suurbritanniat, et aeg kokkuleppele jõudmiseks on otsa saamas, vahendas BNS.

Juncker ütles Austria meediale, et kui Euroopa ülemkogul kokkuleppele ei jõuta, siis tehakse seda kindlasti novembris võimalikul erakorralisel tippkohtumisel.

"Mul on põhjust uskuda, et viimastel päevadel on kokkuleppe potentsiaal poolte vahel suurenenud," vahendas ajaleht Der Standard Euroopa Komisjoni presidendi sõnu.

Samas ei ole tema sõnul praegu võimalik ennustada, kas kõnelusi on võimalik lõpule viia oktoobris. "Kui seda ei juhtu, teeme seda novembris."

EL-i liidrid on esitanud Briti peaministrile Theresa May´le kutse pidada 27 kolleegile kõne 17. oktoobri õhtusöögil.

Diplomaadid on andnud mõista, et sellele võivad järgneda öö läbi kestvad läbirääkimised leppe kontuurides kokku leppimiseks veel enne, kui liidrid 18. oktoobril Mayta peetavate kõneluste järel laiali lähevad.

Briti peaminister kutsus kolmapäeval valitsevaid konservatiive koonduma tema taha Brexiti-kõneluste seni "karmimaks etapiks".

Junckeri sõnul töötab EL kindlameelselt leppeta jäämise võimaluse välistamiseks. "Ma usun, et me peame ennast sellest leppeta jäämise stsenaariumist distantseerima. Me ei ole veel päral, kuid meie tahe jõuda Briti valitsuse teineteisemõistmiseni on endiselt murdumatu," lausus Luksemburgi ekspeaminister.