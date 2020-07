Jüri Mõis: osta tasub uusi kortereid ja maju

"Eesti inimesed on õppinud vahet tegema uuel ja vanal autol ning sama võrdlus kehtib ka uue ja vana korteri või maja puhul. Praegu ehitatud korteri ja nõukogude aja lõpul ehitatud korteri kasutusmugavus on nagu päev ja öö, kuigi see hinnas peaaegu ei kajastu," ütles ärimees Jüri Mõis.

Mõis arvas, et 80% eestlastest tahaks vahetada oma elukohta parema vastu, küsimus on ainult, mis see parem on ja kas sellele ka hammas peale hakkab. "Kõik sõltub võimalustest," ütles ta ja soovitas igal juhul kiigata pigem uuemate ja mugavamate korterite poole. "Korterite puhul on häirivalt palju tüüpprojekte, koroona õpetas, et inimesed tahaksid pigem lahedamalt elada," ütles ta.

Samas nentis Mõis, et elukohavalik oleneb, millises faasis inimene oma eluga on — väikeste lastega elatakse pigem kusagil aed- ja eeslinnas, lapsed suureks kasvatanud täiskasvanud valivad pigem näiteks Tallinna kesklinna, kus on lähedal teatrid, kontserdisaalid, restoranid.

"Minu seisukoht on, et võimalikult suured kinnisvaraarendused õnnestuvad enamasti paremini" tõdes ta.

Ostjaid meelitatakse kliendipäevadega

"Kliendipäevad on normaalne nähtus," ütles pensionär ja ettevõtja Jüri Mõis, "normaalses riigis käib kinnisvaramüük oksjoni korras. Meil Eestis on võib-olla metsaoksjonid enam-vähem toimima saadud — lepitakse kokku aeg, millal müük toimub ja öeldakse, et kõik huvilised, tulge! Kes rohkem pakub, see saab endale," kirjeldas ta tavapärast oksjoni olukorda.

Mõis lisas, et Eestis on nii korterite kui ka majade turg suhteliselt väike ja mittetoimiv. "Seetõttu ongi nii, et inimesed panevad kuulutuse lehte ja jäävad ootama — vahel mitu kuud ja mitu aastat. Aga mujal käivad asjad palju aktiivsemalt," sedastas ta.

Mõisa sõnul näitab kliendipäevade rohkus, et arendajad ja eraomanikud teevad aktiivset müüki. "Poes tehakse ju samamoodi, müüakse pesupulbrit ja muid asju, mida inimestel vaja on," nentis ta.

KV.ee portaalijuht Tarvo Telson selgitas, et kliendipäevade reklaamimine on tegelikult väga praktiline ja kasulik. Tema sõnul on kaks väga olulist põhjust, miks ka eraisik oma kodus kliendipäevi peaks tegema.

"Esimene on puhtalt praktiline. Kui oma kodu müüa, siis on lihtsam korra nädalas oma kodu külalistele korda teha ja planeerida see mõni tund oma nädalast. Müüjana ei pea sa olema pidevalt n-ö valves ja saad oma kodus enamus aja siiski rahulikult elada," kinnitas Telson.

Teine põhjus on tema sõnul müügi seisukohalt aga palju olulisem: kui kuulutuses reklaamitakse kliendipäeva, siis see paneb tegutsema ka võimalikud ostjad.

"Kui sa kohale ei lähe, lähevad kohale kindlasti sinu konkurentidest ostjad ja sa võid nii oma kodust ilma jääda. Kindlad tähtajad panevad inimesed tegutsema ja müüjana on sul kliendipäevi või avatud uste päevi tehes selged eelised teiste ees," selgitas Telson.

Kinnisvaramaakler Kati Lukk ütles, et suvel on väga keeruline õiget aega tabada, millal võimalikult palju potentsiaalseid kliente tulla saab. "Teinekord tuleb väga palju huvilisi vahel ainult mõni või üldse mitte," kirjeldas ta.

Kinnisvaramüük oleneb suvel ilmast

Lukk tõdes, et suvel oleneb väga palju ilmast: ilus ilm võib inimeste plaane muuta, kuigi aeg on kokku lepitud. Ta täiendas, et kes reaalset huvi tunneb, tuleb ilusast ilmast hoolimata ikka kohale või vähemalt uurib, millisel muul ajal saaks kinnisvaraga tutvust teha.

"Meie kliendipäevad ei ole sellised nagu Ameerika filmides oleme näinud, igale kliendile lepitakse kokku oma aeg, mil ta saab tulla tutvust tegema," selgitas Lukk. Tema kogemuse põhjal tehakse kliendikohtumisi enamasti ainult nendega, kes tegelikult ka osta soovivad.

"Niisama keegi oma aega ei raiska, pigem tehakse juba kodus portaalide põhjal suur eeltöö ära, kui meeldib, siis alles tullakse vaatama," ütles ta.

Lukk tõdes, et pärast eriolukorra lõppu on normaalne elu hakanud taastuma, ainult mõned kliendid ei ole panga silmis enam piisavalt laenuvõimekad. "Ent soov ja vajadus kodu vahetada või uus osta ei ole kuhugi kadunud," tõdes maakler.

Kalamaja korteril, mida Lukk huvilistele näitab, oli kahe nädalaga 11 huvilist — see tema hinnangul küll turuseisakut ei näita, pigem, et turg on väga aktiivne.