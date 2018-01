Kui Jüri Ratas Keskerakonna esimeheks sai, lubas ta erakonnas suuri muutusi. Johannes Tralla meenutas ETV pikas intervjuus peaministrile, et paljude kriitikute arvates ei ole neid muutusi tegelikkuses toimunud. Ratase kinnitusel on erakond siiski juba muutunud ja jätkuvalt muutuste teel.

Kui Jüri Ratas Keskerakonna esimeheks sai, lubas ta erakonnas suuri muutusi. Johannes Tralla meenutas ETV pikas intervjuus peaministrile, et paljude kriitikute arvates ei ole neid muutusi tegelikkuses toimunud. Ratase kinnitusel on erakond siiski juba muutunud ja jätkuvalt muutuste teel.

"5. novembril 2016 (sel päeval valiti Ratas Keskerakonna esimeheks - toim) olime me olnud Edgar Savisaare juhtimisel kümme aastat opositsioonis," rääkis Jüri Ratas usutluses Johannes Trallale. "Oli tavaline, et Keskerakond kasutas pidevalt erinevate juristide abi. Täna me näeme, et Keskerakond on valitsus- ja peaministripartei."

"Meil on seljataga Eesti istumine Euroopa Liidus. Aga me oleme pidanud maha müüma ka oma büroo, et tulla välja kohtulahenditest ning maksta ära erinevaid trahve ja sanktsioone. Me liigume muutuste teel," kinnitas Ratas.

Ratas tunnistas ka, et aastatetagused jutud tema Keskerakonnast lahkumisest ei olnud päris laest võetud. "Sellised spekulatsioonid olid õhus ja ma võisin mingitel hetkedel selliste küsimuste peale mõelda, aga see küsimus ei saanud minu sees kunagi jaatavat vastust."