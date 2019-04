Jüri Ratas: koalitsioonileping on paindlik ja elav dokument

Peaministrikandidaat Jüri Ratas rääkis, et kindlasti tuleb ette küsimusi, mis ei ole leppes sees. Samuti on ta kohtunud uute valitsusse tulevate ministritega. "Ma küsisin kõik sellised küsimused ära: kas te usaldate Eesti ametkonda, kas te usaldate Eesti politseid, kaitsepolitseid, kohtusüsteemi." Lisaks uurist ta nende arvamust ka vähemuste, Euroopa Liidu ja NATO osas ning tulevaste ministrite vastused olid positiivsed ja tolereerivad.

Keskerakonna esimees, peaministrikandidaat Jüri Ratas ütles ETV saates "Esimene stuudio", et koalitsioonileping on paindlik ning elav dokument, mis ei ole kivisse raitud, vahendas BNS.

"Koalitsioonileping ei ole midagi, mis on kivisse raiutud. Ja ma arvan, et Eesti poliitiline küpsus on saanud ka sellest üle, kui öeldakse igal hetkel, et kas see on koalitsioonilepingus sees või ei ole. Me näeme täna muutuvas maailmas, et kui kiiresti võivad mingid küsimused või probleemid lauale tekkida, mida täna me ei oska veel hinnata," vahendas Ratase sõnu rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Ma usun seda, et koalitsioonileping peab alati olema elav dokument, peab olema paindlik. Ja loomulikult tuleb lauale väga palju neid ühiskonnas olevaid küsimusi, mis hoolimata sellest, mis koalitsioonilepingus kirjas on, vajavad lahendamist," lisas ta.

Saatejuht Johannes Tralla küsis, kas Ratas nõustub paljude Euroopa valitsusjuhtide murega, et demokraatlikku maailmakorda ohustavad libauudised.

"Libauudised on tõesti väga suur probleem ja seda muret ei kanna ainult Euroopa Liidu liidrid, vaid nendel kohtumistel, kus mina osalen ka NATO tippkohtumistel oma ametikaaslastega, ka seal on see üleval," vastas Ratas.

Ratas rääkis, et ta on kohtunud ka uute valitsusse tulevate ministritega, nendest kolm EKRE poliitikut ja üks Isamaa esindaja, vahendas err.ee.

"Ma küsisin kõik sellised küsimused ära: kas te usaldate Eesti ametkonda, kas te usaldate Eesti politseid, kaitsepolitseid, kohtusüsteemi. Ja loomulikult minu jaoks oli tähtis ka see, et mis on nende positsioon vähemuste ja rahvusvähemuste osas. Sealhulgas ka Euroopa Liidu ja NATO osas," rääkis Ratas ja lisas, et sai need vastused, mida ta ootas ning mis olid positiivsed ja tolereerivad.

Küsimusele, kuidas lahendada tööjõukriisi, vastas Ratas, et tööd tuleb vaadata tulevikuperspektiiviga, samuti tuleb tema sõnul pingutada, et Eesti inimesed tuleks Eestisse tagasi. Renditööjõud kuhugi Ratase sõnul ära ei kao.

Küsimusele, kas perekonna või abielu mõistet põhiseaduses oleks vaja muuta, vastas Ratas: "Mina igal juhul toetan traditsioonilist abielu, aga ma näen, et meil on ka väga palju teisi peremudeleid Eesti ühiskonnas. Ja mina kindlasti nende, teistsuguste peremudelite vastu ei seisa. Meil on ka teistsuguseid kooselumudeleid," lausus Ratas.