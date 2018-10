Jüri Ratas: riik ei tohi kedagi maha jätta

"Ma nõustun tööandjate manifesti mõttega, et kõige keskpunktis peab olema inimene," rääkis peaminister Jüri Ratas Äriplaani konverentsil. "Finantskriisi järel on arenenud riikides sissetulekute ebavõrdsus suurenenud, kuid Eesti ujub heas mõttes vastuvoolu, sest meil on sissetulekute ebavõrdsus vähenenud."

Eesti eeldused tootlikkuse ja seeläbi ka jõukuse kiiremaks kasvuks on head, sest meie ettevõtjad on nooruslikud ja dünaamilised, töötajad kõrge haridustasemega ning surve muutusteks kõrge, vahendas BNS peaminister Jüri Ratase ettekannet konverentsil Äriplaan 2019.

Peaministri sõnul on riigi kohustus tagada lihtne, õiglane ja bürokraatiavaba ärikeskkond. "Konkurentsis jäävad ellu parimad ärimudelid, innovaatilisemad ja suuremat väärtust loovad ettevõtted. Riik peab garanteerima, et äri- ja asjaajamiskeskkond toetaks selliste protsesside valutult toimimist," vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo Ratase sõnu.

"Valitsus peab oluliseks, et asjaajamine riigiga oleks lihtne ja tõhus. Jätkame seetõttu oma e-riigi arendamist. Oleme otsustanud investeerida järgmise nelja aasta jooksul 117 miljonit eurot infosüsteemidesse ja seadmetesse, samuti e-teenuste kasutajamugavusse ja turvalisussesse," ütles Ratas.

Ta rõhutas, et jõukuse kasvuga võrdselt tähtis on, kuidas see Eesti elanike vahel jaotub. "Meie baas on tugev – PISA testi põhjal on Eesti põhikoolilaste tase maailma tipus. Mis kõige tähtsam, meie põhikooliharidus ning noorte tase on maailmamastaabis haruldaselt võrdne ehk sõltub vähe õpilase taustast ning pere sissetulekutest. Samamoodi ei tohi riik jätta kedagi maha ka täiskasvanueas."

Ratase sõnul ongi Eesti riigi niinimetatud äriplaan sidusam, haritum, tervem ja jõukam ühiskond.

"Ebavõrdsust vähendab veelgi tänavu rakendunud maksureform. Samal ajal peame pidama otsuseid tehes silmas ka neid, kes tööturul ei osale. Edukas riik peab andma kindlustunde elanikele samuti nii vanaduspõlves kui ka haigestumise korral," ütles peaminister Ratas.