JÜRI RATAS: Riik ja omavalitsus olgu partnerid, mitte ülemus ja alluv

Peaminister Jüri Ratas lähtub enda sõnul põhimõttest, et omavalitsus ja riik on igal juhul partnerid, mitte ülemus-alluv suhtes. "Valitsuse eesmärk on suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel. See ei ole öeldud suusoojaks, see on valitsuse siiras soov."

Peaminister Jüri Ratas kinnitas 14. linnade ja valdade päevadel, et keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse partnerlus on võti tulevikku. "Lühidalt ütleksin, et koostöö omavalitsuste ja riigi vahel paistab lootusrikas, isegi hea, aga alati saab paremini ja igasugune kriitika ja ettepanekud on teretulnud," ütles ta.

Ratas lähtub enda sõnul põhimõttest, et omavalitsus ja riik on igal juhul partnerid, mitte ülemus-alluv. "Igasugune dialoog on vajalik ja proovin ka oma töös seda igapäevaselt saavutada. Seisame ju ühe asja eest, et Eesti elu oleks parem igale elanikule," rääkis peaminister.

Suund minna tugevamate omavalitsuste poole mitte ainult numbriliselt, vaid ka rahalise võimekuse poolest, on Ratase sõnul valitsusel kindel. "Peale omavalitsuse reformi ja valimisi on valijate mandaat see, et viia ellu igapäevaelu tegevusi - hariduselu, lasteaedu, kultuuritegevusi," loetles ta. "Valitsus ja omavalitsused on partnerid, peab tundma küünarnukitunnet. Vastutustundlik avalik haldus ainult sellel saabki põhineda."

"Konkreetsete ülesannete ja rahastuse juurde andmine on omavalitsusreformi juures oluline, ja olulisem kui see, kas meil on 5- või 7-tuhandelised omavalitsused," rääkis Ratas.

Haldusreformi liikumapanek oli Ratase sõnul ka eelmise valitsuse oluline saavutus.

"Kui räägime 2009. aasta kärbetest, siis on minul koguaeg kõrva taga kumisenud, et see positsioon tuleb taastada," ütles ta. Kolme aasta peale 90 miljoni juurde toomine omavalitsustele on tema sõnul saavutatud.

Tulubaas suureneb 2018-2021 täiendavalt 185 miljoni euro võrra, millele lisandub 4,3 miljonit eurot igal aastal ujumise algõpetuseks ja tugiteenusteks.

"Kui ülesandeid juurde anname, peab nendega koos käima ka rahastus," rõhutas peaminister. Keskvalitsus analüüsib tema sõnul sel aastal veel täiendavaid ülesandeid ja võimalusi ning vajalik on ka elanike ja vabatahtlike kaasamine otsustusprotsessi.

Ratase sõnul on lahendatud mitu olulist küsimust - tugiteenuste rahastamine, koolilõuna toetuse tõstmine, lasteaiapedagoogide palgatoetus ning noorte huvitegevuse toetamine, valitsus jätkab aga tööd piirkondliku ebavõrdsuse vähendamiseks.