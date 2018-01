Justiitsministeerium: garantii võiks peale toote remonti alata uuesti

Justiitsministeeriumi hinnangul võiks garantiikorras välja vahetatud või parandatud toote kaheaastane pretensiooni esitamise õigus uuesti otsast peale alata.

Justiitsministeerium kirjutab vastuses tarbijakaitseameti küsimusele, et teadaolevalt ei ole antud küsimuses kujunenud välja ühest praktikat, millest tulenevalt on ministeeriumil keeruline seisukohta võtta, vahendas BNS.

EL-i direktiivi kohaselt vastutab müüja kauba üleandmisest alates kaks aastat ning ministeeriumi hinnangul mõeldakse direktiivis üleandmise all esialgset üleandmist, mitte parandamist ega asendamist.

Ministeerium märgib, et regulatsiooni eesmärk on tagada müüjale õiguskindlus seeläbi, et kahe aasta möödudes ei pea ettevõtja arvestama enam, et asjal võib ilmneda tema vastutusele kuuluv puudusl.

Samas oleks tähtaja peale toote remonti või vahetust uuesti kulgema hakkamine tarbijasõbralik lahendus. Seejuures oleksid välistatud müüjapoolsed võimalikud kuritarvitamised nagu perioodi lõpus toote asendamine madalama kvaliteediga toote vastu.

Eeltoodut silmas pidades kaldub ministeerium arvamusele, et tähtaja kulgemine võib peale remonti või asendamist alata uuesti.