Kevadise jazzipeo Jazzkaar 2019 peaesineja on 10 Grammyt võitnud Bobby McFerrin kavaga "Gimme 5". Kontserdi piletid tulevad müügile 10. detsembril kell 10.00 Piletilevis. Kontserti aitab Eestisse tuua Viru Keskus.

Ameeriklane Bobby McFerrin on tuntud kui karismaatiline vokaaljazzi uuendaja, kelle tuntumaid lugusid "Don’t Worry Be Happy" on muusikaajaloo üks nakatavamaid hitte. Ühe-mehe-hääleorkester, muusikastiilide piiride ületaja ja vokaaljazzi uuendaja on pälvinud 10 Grammy auhinda ning müünud üle paarkümne miljoni heliplaadi. Bobby McFerrinile kuulub publiku jäägitu armastus. "Ma soovin, et publik tunneks sama vabadust, mida ma ise lauldes tunnen. Tahan, et nad järgmisel hommikul oma köögis laulmist jätkaksid," ütleb maestro. Muusik esineb Jazzkaarel teistkordselt, sel korral on ta laval koos Ameerika vokalistidega. Kontsert Bobby McFerrin & Gimme 5 toimub juubelifestivalil Jazzkaar 26. aprillil kell 19.00 Alexela Kontserdimajas.



Neljaoktavilise hääleulatusega McFerrin on üks muusikamaailma imedest. Laulja tämbris kohtuvad värvikad mõjud globaalsetest kõladest – lisaks jazzile on sinna punutud maailmamuusika sooje rütme ja popmuusika kaasahaaravust. McFerrini voolavad meloodiad, leidlikud häälitsused, väljamõeldud keeled, lopsakad harmooniad, vaikus, palved ja naer teevad tema igast kontserdist meistriteose.



Lisaks sooloesinemistele on laulja koostööd teinud paljude maailma tippmuusikutega nagu Yo-Yo Ma, Chick Corea, Herbie Hancock ja teised, dirigeerinud sümfooniaorkestreid ja juhtinud improvisatoorseid a capella vokaalgruppe. Seekord toob Bobby McFerrin kaasa neli säravat ameerika muusikut. Kontserti aitab Eestisse tuua Viru Keskus.



Bobby McFerrin "Gimme 5" kontserdi piletid on müügil alates 10. detsembrist kell 10:00 Piletilevi müügipunktides ja veebilehel www.piletilevi.ee.



Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar tähistab kevadel 30. sünnipäeva ning täidab 19.-28. aprillini Eesti parima jazziga. Juubelifestivali kodu on taaskord Telliskivi Loomelinnak Tallinnas, kuid jazzihelid kostuvad ka pealinnast kaugemale. Kevadisel festivalil esinevad armastatud laulja Bobby McFerrin, saksofonist Joshua Redman oma trioga ning trummar Mark Guiliana oma bändiga Beat’s Music. Kogu suur sünnipäevaprogramm avalikustatakse 2019. aasta alguses Jazzkaare kodulehel www.jazzkaar.ee.



Jazzkaare peasponsorid on KAFO, Jazz Pesulad ja Eesti Päevaleht ning aastasponsorid My City Hotel, BMW, Tallink ja Aktaprint. Bobby McFerrin “Gimme 5” kontserti esitleb Viru Keskus. Festivalikeskust aitavad püstitada Prike, Telliskivi Loomelinnak ja kohvikupartner on Reval Café. Festivali toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Tallinna linn.