"Täna on võimalik reisida nii, et kunstisaalides ei pea järjekordades seisma, hinnad majutusasutustes, kohvikutes ja restoranides on mõistlikud ning distantsi hoidmine on lihtne," ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Juulikuu esimestel nädalatel läbis Tallinna lennujaama 43 373 reisijat, mida on üle 18 000 reisija rohkem kui juunikuus tervikuna, vahendas BNS. Tõusnud on ka lendude keskmine täituvus, kuid see jääb endiselt 50 protsendi juurde.

20. juuli seisuga oli võimalik lennata 24 liinil ning kõige populaarsemateks sihtkohtadeks on juulikuus seni olnud Riia, Frankfurt ja Viin. "Oleme oma reisijatelt tagasisidet kogunud ning uurinud, milline on olukord Euroopa erinevates sihtkohtades. Tagasiside on olnud väga positiivne ning mis peamine – täna on võimalik reisida nii, et kunstisaalides ei pea järjekordades seisma, hinnad majutusasutustes, kohvikutes ja restoranides on mõistlikud ning distantsi hoidmine on väheste turistide tõttu lihtne," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe märkis aga, et enne reisile minekut tuleks teha veidi rohkem kodutööd, viia end kurssi sihtriigi võimalike piirangutega ja mitte reisida kõrge nakatunute arvuga riikidesse.

Laupäeval alustas Wizz Air Milano lende ning Suurbritannia odavlennufirma EasyJet teatas, et alustab sellest nädalast lendamist Londoni ja Berliini liinidel. Samuti taasalustatakse juulis lendamist Ukrainasse Kiievisse, Harkivisse ja Lvivi ning augustis on oodata ka Moskva, Istanbuli ja Brüsseli liinide avamist.

Kõigi sihtkohadega on võimalik tutvuda Tallinna lennujaama kodulehel. Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule peavad välisministeeriumi teatel alates 20. juulist Euroopast Eestisse sisenemisel jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni Rootsist, Portugalist, Rumeeniast, Bulgaariast, Horvaatiast, Islandilt, Luksemburgist, Hispaaniast, San Marinost ja Andorrast saabujad.

Eestisse tulles ei kehti eneseisolatsioon 20. juulist reisijatele Ühendkuningriigist, Austriast, Belgiast, Hollandist, Iirimaalt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Maltalt, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist.

Euroopa Liidus kokku lepitud kolmandate riikide nimekirja kuuluvatest riikidest on võimalik Eestisse reisida Alžeeriast, Austraaliast, Gruusiast, Jaapanist, Kanadast, Marokost, Lõuna-Koreast, Rwandast, Taist, Tuneesiast, Uruguayst ja Uus-Meremaalt.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium aga tungivalt reisimist vältida, välja arvatud Euroopa riikidesse, kus nakatunuid on 16 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul ning kust naastes ei pea jääma eneseisolatsiooni.