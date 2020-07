"Iga uus kooliaasta algab õpilaste jaoks juba varem õpitu kordamisega. Täpselt samamoodi algab vanade tõdede kordamisega ka iga uus suveperiood," tõdes Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Kull.

Päästeameti Põhja päästekeskus on päästeauto ja meeskonnaga kohal juba täna kell 10-14 ning seejärel igal juulikuu laupäeval samuti kell 10-14.

Päästeameti infotelk asub Tallinna Loomaaia läänevärava lähedal Alpinaariumi juures (Ehitajate tee 150).

Kulli sõnul on sellised ohutuspäevad väga vajalikud ning ka varasemalt end igati õigustanud. "Iga uus kooliaasta algab õpilaste jaoks juba varem õpitu kordamisega. Täpselt samamoodi algab vanade tõdede kordamisega ka iga uus suveperiood. Seda, kuidas käituda eriolukorras, saime me kõik päris pikalt harjutada ning kui paljudes peredes sai sel ajal nii mõnigi oskus selgeks just läbi katsetamiste ning korduvate eksimuste, siis vee- ja tuleohutusteemadel on läbi eksimuste õppimine eluohtlik," tõdes Kull.

"Selleks, et kauaoodatud suvepuhkused päädiksid vaid ilusate mälestustega, olemegi otsustanud teile natuke lähemale tulla ning korraldada lõbusad ja tarkust täis ohutuspäevad kõikide perede suvises lemmikpaigas – Tallinna Loomaaias," ütles Kull.

Tallinna Loomaaia turvajuhi Kaido Lasni sõnul on tegemist varasema koostöö jätkamisega. "Oleme Päästeametiga ka varem ohutuspäevi läbi viinud. Varasemalt on need toimunud lastekaitsepäeval ning augustikuus, siis, kui tähistame loomaaia sünnipäeva. Usume, et selline teabeüritus on võrdselt oluline nii noorema kui ka vanema sihtgrupi jaoks. Eelnevad üritused on saanud positiivse tagasiside ning meil on hea meel, et meie koostöö Päästeametiga teabepäeva läbiviimisel on muutunud traditsiooniks ning jätkub kindlasti ka tulevikus," lisas Lasn.

21. juuni seisuga on Eestis tulekahjudes hukkunud 19 inimest ning veeõnnetustes juba 30 inimest. Seda on pea poole rohkem, kui aasta tagasi. Juunis sattusid uppumisohtu ka mitmed lapsed, kes ei osanud hinnata enda ujumisoskust, arvestada tugeva tuulega või kes olid vanemate poolt järelevalveta jäetud.