Kaamerad panevad punase tulega sõitvaid juhte peagi trahvi maksma

Ühistranspordifirmad tahavad, et kaamerad kontrolliks ka bussirajal sõitjaid, sest nii saaks bussid paremini graafikus püsida.

Maanteeametil on kavas hakata juba tänavu automaatkontrolliga tuvastama keelava fooritule eiramist. "Kes sõidavad ristmikule muul ajal kui rohelise tulega, hakkavad saama trahviteateid," selgitas transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa. "Praegu tegelevad tehnikud asjakohase süsteemi loomisega, kui nad jõuavad niikaugele, et kaamerad on valmis rikkumisi fikseerima, tulevad ka trahvid üleastumiste eest."



Linna esimesed liikluskaamerad asuvad nn Taksopargi ristmikul Kristiine kaubanduskeskuse juures ja seni on need püüdnud vaid kiiruseületajaid. "Liikluskaameratel on distsiplineeriv ja ennetav mõju, kuid ühtlasi saab nende jäädvustatud materjali kasutada konfliktsituatsioonide selgitamisel ja hindamisel," ütles Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Enno Tamm. "Meie suhteliselt närvilises liikluses on kaamerad täiesti omal kohal."



Linn soetas kaks kaamerat ristmikule 2012. aasta aprillis ja andis need hiljuti kasutada maanteeametile, kellel on õigus teha liiklusjärelevalvet. Linn soovib, et edaspidi oleks kaameraid rohkemgi ning nendega saaks vahele võtta ka bussirajal sõitvaid autojuhte.



Hulgaliselt rikkujaid



"Minu arvates on liikluskaameratest kasu, ja kui neid oleks rohkem, oleks ka kasu suurem," lausus Eesti bussijuhtide ühingu Tallinna regiooni juht Kaia Laur. "Kaamerad võiksid jälgida üldist liikluskultuuri, mitte ainult sõidukite kiirust. Kaamerad kindlasti distsiplineerivad liiklejaid – kui juht teab, et teda jälgib kaamera, käitub ta kindlasti paremini. Kui Tallinnas kord juba on bussirajad, siis minu meelest peabki seal sõitma ainult ühistransport. Tegelikult aga kasutavad teisedki sõidukid kiiremini edasi saamiseks bussirada julmalt ära."



"Olen sageli märganud bussirajal sõidukeid, mis seal sõita ei tohiks," nentis Tamm. "Pirita teel see suurt probleemi ei tekita – seal seisab näiteks 500 autot ummikus, aga 5-6 kõige võrdsemat sõidavad neist bussirada pidi mööda. Kui aga võtta näiteks Narva maantee juba kesklinnas, kus ühistranspordirada ei ole nii jäigalt muudest sõiduradadest eraldatud, on bussirajal sõelumine väga suur probleem. Bussidel tekib probleeme graafikus püsimisega ja ka ristmikel ei saa ühistransport enam teiste sõidukite ees eelist."



Kahjuks pole aga bussiradadel sõitjate kaameraga jälgimine praegu kerge. Maanteeameti peadirektori asetäitja Tarmo Mõttuse sõnul selgus, et isikuandmete kaitse nõuded ei luba bussirajal sõitvate autode seast välja sõeluda neid, kes seal olla ei tohiks, kuna pildile jäävad ka need, kes seal olla võivad. Selleks, et seda teha saaks, tuleb muuta seadust. "Viimati üritas maanteeamet koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga muudatust ühissõidukiraja väärkasutuse automaatkontrolliks liiklusseadusesse sisse viia 2017. aasta lõpus, paraku see ei õnnestunud," lausus Mõttus. "Põhjuseks oli vastuolu just andmekaitse inspektsiooniga. Praegu kasutatavad seadmed ei võimalda automaatkontrolli ühissõidukirajal rakendada, minemata vastuollu isikuandmete kaitse seadusega. Nimelt tuleks rikkumiste fikseerimiseks üles pildistada kõik ühissõidukirada kasutavad masinad, aga siis jääks pildile ka näiteks elektriautod, mis liiklusseaduse kohaselt tohivad seal sõita."



Politseinikud poolt



"Seaduses võiks teha muudatuse, et bussirajal tohib sõita ainult ühistransport ja punkt," mainis Laur. "Praegu tohivad seal sõita ka elektriautod, ja see teeb bussiradade kontrollimise liikluskaameratega keeruliseks."



Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein ütles, et politseinikud on samuti bussirajal sõitjate automaatkontrolli poolt, kuid kahjuks pole nende võimuses seaduste muutmine. "On teatud kohad, kust bussiradadel sõitjate kohta tuleb rohkem kaebusi, üks sellistest on Pirita tee," selgitas Rein. "Seal püüame siis tihedamalt käia. Kui autojuhid juba politseinikke näevad, käituvad nad korralikult ja kedagi polegi vaja kinni pidama hakata. Politsei silme all ühistranspordirajale naljalt ei eksita, kuid kaamera lubaks radadel pidevalt silma peal hoida."



"Sellistel suurtel ja keerulistel ristmikel, nagu on Kristiines, ei tohiks mingil juhul hoolimatult ja liiga kiiresti sõita," ütles Rüütelmaa. "Tulevikus läheb selliste liiklusrikkumiste kontroll paljudes kohtades automaatse jälgimise peale."



Linn koos maanteeametiga seab üles teisigi liikluskaameraid, mille asukohti pole aga plaanis valju häälega välja hüüda. "Liiklusseaduse järgimine on kõigile igal pool kohustuslik," põhjendas Rüütelmaa.