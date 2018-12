Kaarli kirikus saab kuulata Ott Leplandi kvartetti tasuta

Kolmapäeval, 12. detsembril kell 18.00 Kaarli kirikus toimub Kristiine linnaosa traditsiooniline jõulukontsert. Kiriku uksed avatakse linnarahvale kell 17.30. Kontsert on tasuta.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul paluti sellel aastal kontserdile esinema näosaates oma näitlejavõimetega rahvast üllatanud Ott Lepland. "Otiga on kaasas tema sõbrad- esineb Ott Leplandi kvartett."

"Kontsert on kõigile tasuta ja meil on hea meel, et saame tuua kõigile juurde jõulurõõmu," kutsub Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kõiki linnaosa elanikke mõnusast jõulukontserdist osa saama.

Ott Lepland on eesti laulja ja laulukirjutaja, kes sai laiemalt tuntuks telesaate "Eesti otsib superstaari" kolmanda hooaja võiduga. Kuus aastat tagasi saavutas ta Eestit esindades Eurovisiooni lauluvõistlusel 6. koha. Ta on õppinud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz laulu. Lisaks täiendanud ennast laulukoolis WAF ja laulmise kõrvalt õppinud kümme aastat klaverit.

Lisaks temale on laval Karl-Erik Tamme (kitarr), Kristiina Renser ja Elis Loik (taustvokaal). Kavas on nii Ott Leplandi enda tuntud lood kui klassikalised jõululood.

Kõige mugavam on tulla jala või ühistranspordiga ning mitte jätta tulekut viimasele minutile, sest huvilisi on palju ja kohti kirikus piiratud arv.