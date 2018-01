"Kui sisuliste teemadega ei suudeta pilti tõusta, siis võetakse ette drastilisemaid samme, nagu näiteks umbusaldus. Mida täpsemalt kokkuvõttes siiski ette heidetakse, on opositsiooni umbusaldustekstist raske aru saada, sest see on tõeline pudru ja kapsad. Ühte potti on pandud kõikmõeldavad väited, millest väga suur enamus ei vasta tõele ning osa tugineb lihtsalt maailmavaatelistel erinevustel," kommenteeris majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas täna Riigikogus läbikukkunud umbusaldusavaldust kommenteerides, et umbusaldus, mis tugineb juba varasemalt ümber lükatud valeväidetele, ei saanudki toetust leida. Simsoni sõnul tehti seda vaid tähelepanu saamise nimel ning selleks, et näidata opositsiooni olemasolu.

"Tundub, et ka opositsioon ei saanud päris lõpuni aru, mida siis ikkagi mulle täpsemalt ette heidetakse," kommenteeris majandus- ja taristuminister Kadri Simson täna riigikogus läbi kukkunud umbusaldusavaldust. Umbusalduse avaldamise poolt hääletas 44 saadikut, vastu oli 49 riigikogulast. Seega usaldas riigikogu majandus- ja taristuministri ametis jätkamist.

Peamiste umbusalduses esitatud valeväidetena tõi majandus- ja taristuminister Kadri Simson välja juba möödunud aasta lõpul ümber lükatud kahtlustused sigade tõuaretustoetuse jagamise osas ning väite, et tasuta ühistranspordi rakendamisest võidavad vedajad, mitte reisijad. Samuti eksivad umbusaldajad väitega, mille kohaselt rikub EVR Cargo Venemaa suunalisi sanktsioone.

"Mis puudutab tasuta maakondlikke bussiliine, siis on selge, et antud küsimuses on meil tõepoolest Reformierakonnaga erinev arusaam. Mind ei üllata Reformierakonna ükskõiksus ja põlgus maaelu edendamise osas, kuid see ei tähenda, et ka tänane valitsus peaks käed rüpes istuma ning laskma maaelul hääbuda. Kindlasti ei päde esitatud väide, et tasuta ühistransport on mõeldud bussifirmade tulude suurendamiseks. Bussifirmad saavad teadupärast fikseeritud liinikilomeetritasu ja maakonnaliinidel teenust osutavad ettevõtted valitakse avaliku hanke tulemusena. Nende sissetulek ei sõltu sellest kui palju inimesi liinil sõidab. Eksivad ka need, kes väidavad, et keegi ei kasuta maakondlikke bussiliine. Maakonnaliinidel tehti möödunud aastal ligikaudu 18 miljonit reisi. Eesti ei ole vaid Tallinn ja suuremad keskused. Kui mulle heidetakse ette seda, et ma tegelen maaelu eest seismisega, siis seda tiitlit kannan ma uhkusega," rääkis Kadri Simson.

Lisaks heitsid umbusaldajad minister Simsonile ette valitsuse taristuinvesteeringute kava ja konkreetsemalt investeeringuid Haapsalu raudteesse, Mõntu sadamasse ja Pärnu lennujaama.

"Kui eelmise valitsuse investeeringute plaan nägi ette vaid Tallinn-Tartu maantee ehitust, siis uus valitsus on otsustanud arendada taristut üle kogu Eesti. Mis puudutab konkreetselt Pärnu lennujaama, siis on kohalikud ettevõtjad korduvalt rõhutanud, et piirkond vajab arenguks ja turistide meelitamiseks korralikku lennujaama. Seda ei saa aga teha ilma riigi abita. Mind hämmastavad ka etteheited Haapsalu raudtee osas, eriti kui need tulevad inimestelt, kes on ise antud raudtee taastamise toetusrühmas. Haapsalu raudtee toetusrühmas on parlamendis koguni 42 liiget, kellest pea pooled on tänased umbusaldajad ehk opositsioonisaadikud. Tundub, et see toetus on vaid näiline. Kokkuvõttes olen aga veendunud, et tegemist on õigete ja heade otsustega, mille valguses pole midagi häbeneda. Pigem tunnen uhkust, et tänasel valitsusel jagus arukust, et näha kaugemale, kui vaid harjumuspäraseks saanud Tallinn-Tartu liin. Umbusaldajatel soovitan aga tulevikus keskenduda rohkem sisulisele tööle, et seeläbi Eestit paremaks muuta," lõpetas Kadri Simson.

Riigikogus toimunud majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamise hääletamisel jagunesid seisukohad järgnevalt: umbusalduse avaldamise vastu oli 49, poolt 44, erapooletuid ei olnud ja istungilt puudus 7 Riigikogu liiget. Seega ei avaldanud Riigikogu Kadri Simsonile umbusaldust.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Martin Helme andis Riigikogu juhatusele üle umbusaldusavalduse majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile. Umbusalduse algatasid Riigikogu 43 liiget EKRE, Vabaerakonna ja Reformierakonna fraktsioonidest.

Martin Helme ütles umbusaldusavaldust üle andes, et nii, nagu kogu elus, ammugi poliitikas pole midagi stabiilset, võitlus käib pidevalt ja sellest tulenevalt sündis ka parlamendiliikmete ette jõudev umbusaldus valitsuse ministri vastu.

Helme sõnul ajendas umbusalduse avaldamist Kadri Simsoni vastu hulk asjaolusid, põhilisemad neist põllumajandustoetuste sokutamine nii, et nendest saaksid kasu oma erakonnakaaslased, bussitranspordi pea peale keeramine ja raudteevaldkonna kujundamine taas kord sõpradele soovitavas suunas.

"Kõik see lõhnab omadele mängimise ja korruptsiooni järele," ütles Helme. "Ka peaminister võiks nüüd tõsiselt kaaluda minister Kadri Simsoni ametist vabastamist."

Vastuseks umbusaldajatele märkis Kadri Simson, et seakasvatajate toetamine kriisiolukorras oli õigustatud ostus ja see on juba ka eelmisel aastal kinnitust leidnud.

Simsoni sõnul on kohalike ühistranspordikeskuste otsustada, kuhu ja millal bussid käivad. Simsoni sõnul eksivad need, kes väidavad, et maakonnaliinidel ei sõidagi enam inimesi, sest eelmisel aastal tehti nendel 18 miljonit reisi.

"Raudtee oli minu ministriks saades sügavas miinuses, nüüd on teatud tasakaal saavutatud. Ma saan aru, et lisaks on umbusaldajad vastu Pärnu lennujaama, Mõntu süvasadama ja Haapsalu raudtee ehitamisele," rääkis Kadri Simson. "Neist Mõntu sadama süvanedamine on eeldus Ventspilsi laevaliini käimapanekule. See on ka Saaremaa valdade ühinemislepingus kirjas. Kusjuures on valitsus on ka varem toetanud üksikuid investeeringuid, näiteks Lilleküla staadioni või Arvo Pärdi keskuse rajamist. Praegu on Mõntu sadam tähtis saarlastele, Haapsalu raudtee Läänemaa elanikele ja Pärnu lennujaam pärnakatele."

Üks süüdistuspunkt puudutas ka EVR Cargo n-ö Ida-suunalist vagunirenti, mille kohta Simson kinnitas, et tegemist on raskustes oleva EVR Cargo ärisuunaga, millega ettevõte on tegelenud juba 2000ndete aastate algusest ning mis ei käi Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonide alla. Põhiliselt puudutab see vagunite renti Kasahstani, India ja Hiina suunale.

Andres Herkel (Vabaerakond) küsimusele Mõntu süvasadama 400 000 euro suuruse investeeringu kohta sai Keskerakond Mihkel Undresti näol nii öelda vastukaubana oma liidri Saaremaale.

Kadri Simsoni sõnul on Mõntu sadama süvendamine eeldus, et panna taas käima Saaremaa ja Ventspilsi vaheline laevaliin. See on sisse kirjutatud ka valdade ühinemislepingusse, märkis Simson.

Arto Aasa (Reformierakond) väitel muutusid asjad hämaraks kohe, kui Keskerakond asjad riigijuhtimises üle võttis.

"Kas teil ei ole tulnud pähe, et võiksite vabandada ja tunnistada, et olete eksinud?" küsis Aas.

"Te eksite, kui väidate, et varem oli kõik korras. Keskkerakond hakkas põllumeestele taas maksma üleminekutoetust, maksime kriisiabi, võeti näiteks vastu ka määrus, et suure gabariidiga traktorid ei pea teedel sõites kasutama saateautot," loetles Simson. "Põllumeeste organisatsioonid, mis varem käisid Toompeal meelt avaldamas, oskavad nüüd kõike seda hinnata."

Raivo Põldaru (EKRE) andis avalikkusela ja ka minister Kadri Simsonile edasi rahulolematuse transpordiettevõtjatelt, kes nüüd peavad maksma lisaks raskeveokimaksule veel teekasutustasu.

"Kuidas te seda mõju hindate?" kõlas Põldaru küsimus Simsonile.

Simson vastas, et Eesti on Euroopas eelviimane riik, kus polnud siiani raskeveokite teekasutustasu, nüüd on jäänud veel Soome. Simsoni sõnul sai teekasutustasu sisse viidud selleks, et ka välismaa veokid maksaksid Eesti teetaristu kasutamise eest. Esialgsed aruanded näitavadki, et 1/3 siiani laekunud teekasutustasust on tulnud välismaal registreeritud veofirmadelt.

"Me jätsime ära diiselkütuse aktsiisitõusu, millest loodeti eelarvesse 30 miljonit eurot," ütles Simson. "Teekasutustasust peaks nüüd selle kompenseerimiseks laekuma 17 miljonit. Seega ma usun, et ka meie transpordifirmad on lõpuks võitjate poolel."

Toomas Kivimägi (Reformierakond) küsis, miks eelistab praegune valitsus lennukilt raha külvamist ehk tasuta bussisõidu juurutamist investeeringutele maanteede, näiteks Via Baltica ohutumaks muutmisele?

Simson kinnitas, et valitsus panustab Via Baltica ohutumaks muutmisele ja selleks sai eraldatud täiendavalt ka 44 miljonit eurot.

"Siiani oli ju kogu prioriteet suunatud Tartu maanteele, Via Baltica oli selgelt vaeslapse osas, kuigi nende maanteede liiklustihedus on täiesti võrreldav," tõdes ta. "2019. aastal tuleb nende investeeringutega edasi minna."

Simson kinnitas, et praegune valitsus tegutseb päevast päeva selle nimel, et Eesti majandusel läheks paremini.

"Millegipärast ei taheta siinkohal rääkida nendest asjadest, et valitsus tegeleb praegu selle nimel, et Tallinna Sadama IPO õnnestuks, mis on sellel sajandil muide esimene riigifirma börsile toomine. tegutsetakse selle nimel, et rohkem laevu saaks sõitma Eesti lipu alla," rääkis ta.

Keskerakonna nimel sõna võttes märkis Jaanus Karilaid, et iseäranis umbusaldajatest EKRE liikmed lasid ennast Jürgen Ligil ära rääkida ja kirjutasid avaldusele alla, aga ilmaasjata. Umbusalduse tekst on tema hinnangul juhuslikest niitidest kokku traageldatud.

"Selle umbusalduse teksti taga on poliitiline armukadedus. Ma ei leia teie umbusaldusest ühtegi faktipõhist väidet," iseloomustas Karilaid toimuvat, lisades, et ju reformierakondlasi lihtsalt ärritab asjaolu, et tegevused, mis praegusel valitsusel käsil, käisid Reformierakonna valitsusel lihtsalt üle jõu.