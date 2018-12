Kadri Vooland sõlmis lepingu Saksamaa plaadifirmaga

Kadri Voorand sõlmis lepingu maineka Saksamaa plaadifirmaga O-Tone Music. Koostöös plaadifirmaga kuulub väljaandmisele oodatud Voorandi uus album, mis näeb ilmavalgust eelseisval kevadel.

Ühtlasi on alates tänasest aasta parimaks jazzalbumiks valitud "Armupurjus" leitav ka plaadipoodidest Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Belgias, Hollandis, Luxembourgis ning Prantsusmaal ja Inglismaal.

Voorandi muusika on aina enam leidnud positiivset tagasisidet ka väljaspool Eesti piire. Nii ilmus hiljuti Voorandist mahukas artikkel näiteks maailma ühes olulisimas jazziajakiras Jazzwise. Teistehulgas on näiteks John Watson Inglismaa jazziajakirjast Jazz Journal kiitnud Voorandi hääle kvaliteeti, improvisatsiooni ning kujutlusvõimet ja suurepärast lavaenergiat. Samuti on Voorandi loomingut nimetatud meistriteoseks käesoleva kuu Austria peamises jazziajakirjas Jazz Magazine. Hiljuti tundis muusiku tegemiste vastu huvi ka näiteks Deutchlandradio, kuhu samuti Voorand pika intervjuu andis. Need on aga vaid üksikud näited kõrgendatud huvist Voorandi tegemiste vastu.

Kevadel annab muusik välja albumi duos Eesti ühe muusikaliselt aktiivseima bassisti Mihkel Mälgandiga. Koos moodustavad nad duo, mis mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile, mis annab ruumi improvisatsioonile ning mida ehivad õhulised elektroonilised efektid. Lüürikaks on nii Eesti luule kui originaaltekstid. Duo on hiljuti koos edukaid kontserte andnud mainekatel festivalidel ning klubides üle maailma, näiteks Hiinas, Ungaris, Itaalias, Inglismaal, Soomes ja paljudes teistes riikides.

