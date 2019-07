Kadriorg tähistab 301. sünnipäeva suure festivaliga

20.–22. juulil toimuvad Kadrioru pargis ning seal asuvates ajaloolistes hoonetes mitmed põnevad tegevused ja suurejoonelised kontserdid, kuhu on oodatud igas vanuses külalised.

Kadrioru lossi- ja pargiansambli 301. aastapäeva tähistamiseks korraldavad Kadrioru kunstimuuseum ja Kadrioru Park kolmepäevase Kadrioru sünnipäevafestivali.

Festivali esimene päev 20. juulil on pühendatud Taani rahvuslipu Dannebrogi ja Tallinna linna 800. aastapäevale. Selle fookuses on tänapäeva Taani populaarseim leiutis – Lego. Lego-päeva tegevused toimuvad kolmes muuseumis. Kadrioru kunstimuuseumis on avatud Lego-võistluse "Laevad, linnused ja lahingud" tööde näitus ning toimub kuulsa taani kunstniku Christoffer Wilhelm Eckersbergi maali koopia tegemine Legodest. Klotsidest saavad huvilised ehitada terve päev – inspiratsiooni selleks saab näituse "Dannebrog – taevast langenud lipp. Taani kuldaja kunst" ekskursioonidelt. Lastemuuseum Miiamilla kutsub nooremaid Lego-sõpru Lego-filme tegema, Legodest meisterdama ja isegi nendega maalima. Peeter I majas räägitakse ja mängitakse mere teemal – armastus mere vastu on see, mis ühendab nii Taanit kui ka Kadrioru rajajat Peeter I.

Festivali teine päev 21. juulil on pühendatud Kadrioru ajaloole. Lossis toimuvad barokkajastu tantsude ja kostüümide meistriklassid ja Mikkeli muuseumis saab teada lillede tähendusest kunstis. Peeter I majas tutvustatakse ja meisterdatakse ajaloolisi laevu. Vilde muuseumis on võimalik ringi vaadata Eduard Vilde stiilses 1930. aastate kodus, samuti tuleb juttu kirjaniku diplomaatilistest missioonidest, sh Taanis. Lastemuuseum Miiamilla korraldab loodusretki pargis, avastamaks selle mitmekülgset elu: loomi, linde, taimi. Päeva lõpetab kell 17 barokkstiilis tantsuetendus "Herakles ja kuldne apelsin", mida esitab ajaloolise tantsu teater Petit Trianon Peterburist.

Festivali võimsaks finaaliks on 22. juulil kell 19 pargi Kontsertväljakul toimuv Kadriorg 301 Galakontsert "Elu kui filmis". Esinevad Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhatamisel. Solistidena astuvad lavale Gerli Padar, Hanna-Liina Võsa, Stig Rästa, Rolf Roosalu, Valter Soosalu ja külalisesineja Peterburist Manana Gogitidze.

Kadrioru park ja muuseumid ootavad kõiki sünnipäeva tähistama. Festivali programmidest saab osa võtta sünnipäevapileti alusel, mille hinnaks on igas muuseumis 1 euro. Kadrioru pargi Kontsertväljakul toimuvad kontserdid on tasuta, kuid galakontserdile on suure huvi tõttu esimest korda võimalik toetajapiletit soetades reserveerida istekohti.

20.–21. juuli programmi saab näha siit. Galakontserdi tutvustust saab lugeda siit.